味全龍球員帶動青年熱血響應 慈濟造血幹細胞驗血建檔

「畢業，不只是告別課堂，更是迎向世界的第一步。」今天下午，北市天母棒球場傳來歡呼聲，更有公益熱血號召，慈濟骨髓幹細胞中心攜手味全龍職業棒球隊，結合慈濟士林區志工團隊舉辦「讓青春留下熱血記憶」造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，邀請18歲以上的年輕世代挽袖行善，為生命點燃希望之光。

「味全龍球隊熱血響應、從公益參與到生命救援！」味全龍球團持續將「公益」與「球隊文化」結合，從捐血活動、環保教育推廣，到2020年起連續多年響應慈濟造血幹細胞驗血建檔。值得一提的是，2023年球隊管理人員江忠垣成功配對並完成周邊血幹細胞捐贈，成為中華職棒史上首位完成實際捐贈的隊職員。

江忠垣回憶：「起初以為捐骨髓要開刀，後來才知道捐贈方式與捐血小板類似，只需分離出造血幹細胞，過程簡單又安全，恢復也快。能救人一命，真的很開心！」這份親身經驗，不僅為球員與球迷帶來信心，也點燃了更多人投入建檔的意願。

「為生命做選擇、青年學子熱血回應畢業季。」這場建檔活動是公益活動， 也是關於「生命接力」的教育實踐。今天特別以「畢業季最熱血的一堂課」為主軸，邀請全台大專院校學生在人生轉折點上，為生命做出關鍵選擇。只需抽取10cc血液，完成簡單程序，即可成為造血幹細胞捐贈資料庫的一員，當未來有患者與其配對成功，即可進一步拯救寶貴生命。

「你的捐贈、他的重生」揭示出捐贈造血幹細胞的深刻意義，在千萬分之一的機率裡，您的一份愛心，就可能成為某人重生的唯一契機，活動現場設有志工與醫療人員導引解說，讓首次參與的年輕學子安心無虞。前一百位成功建檔者除了可獲得結緣包，活動現場味全龍啦啦隊「小龍女」也熱情應援。

「企業攜手公益、實踐ESG與生命關懷！」此次活動獲得味全公司鼎力支持，作為企業實踐ESG責任的具體行動之一。味全公司特別提供保久乳作為贈品，為現場成功建檔的參與者補充能量，傳遞企業溫度與人文關懷。

慈濟骨髓幹細胞中心指出，目前全球每年仍有數萬名血液疾病患者苦等適合的捐贈者，若能提高建檔人數，便能大幅提升配對成功的機率。台灣已經累積超過45萬筆建檔資料，但仍需更多年輕健康的捐贈者加入行列，才能與時間賽跑，拯救更多生命。

「造血幹細胞捐贈：像捐血一樣簡單，卻能挽救生命！」許多人對於「捐骨髓」仍存有誤解與恐懼。其實目前大部分造血幹細胞捐贈都採「周邊血」方式，透過類似捐血小板的機器分離，不需開刀，不會傷骨髓。約五至六天即可恢復正常作息，風險極低，卻能為患者帶來新生機會。

慈濟骨髓幹細胞中心多年來致力於推廣正確認知，並與各界合作擴展建檔來源。本次與味全龍合作，也希望透過運動場域與年輕族群的結合，喚起更多人對「生命接力」的重視。