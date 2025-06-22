快訊

美軍奇襲伊朗！行動代號「午夜鐵鎚」內幕曝光 美防長這樣說

國一西螺段「10輛大小車撞成一堆」 嚴重塞車仍在搶救中

郭昱晴公審路人直播翻車 凌濤批獵巫到走火入魔

味全龍球員帶動青年熱血響應 慈濟造血幹細胞驗血建檔

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
慈濟攜手味全龍點燃生命希望，味全龍員工及不少支持味全龍的龍迷們，一起響應造血幹細胞驗血建檔活動。圖／慈濟提供
慈濟攜手味全龍點燃生命希望，味全龍員工及不少支持味全龍的龍迷們，一起響應造血幹細胞驗血建檔活動。圖／慈濟提供

「畢業，不只是告別課堂，更是迎向世界的第一步。」今天下午，北市天母棒球場傳來歡呼聲，更有公益熱血號召，慈濟骨髓幹細胞中心攜手味全龍職業棒球隊，結合慈濟士林區志工團隊舉辦「讓青春留下熱血記憶」造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，邀請18歲以上的年輕世代挽袖行善，為生命點燃希望之光。

「味全龍球隊熱血響應、從公益參與到生命救援！」味全龍球團持續將「公益」與「球隊文化」結合，從捐血活動、環保教育推廣，到2020年起連續多年響應慈濟造血幹細胞驗血建檔。值得一提的是，2023年球隊管理人員江忠垣成功配對並完成周邊血幹細胞捐贈，成為中華職棒史上首位完成實際捐贈的隊職員。

江忠垣回憶：「起初以為捐骨髓要開刀，後來才知道捐贈方式與捐血小板類似，只需分離出造血幹細胞，過程簡單又安全，恢復也快。能救人一命，真的很開心！」這份親身經驗，不僅為球員與球迷帶來信心，也點燃了更多人投入建檔的意願。

「為生命做選擇、青年學子熱血回應畢業季。」這場建檔活動是公益活動， 也是關於「生命接力」的教育實踐。今天特別以「畢業季最熱血的一堂課」為主軸，邀請全台大專院校學生在人生轉折點上，為生命做出關鍵選擇。只需抽取10cc血液，完成簡單程序，即可成為造血幹細胞捐贈資料庫的一員，當未來有患者與其配對成功，即可進一步拯救寶貴生命。

「你的捐贈、他的重生」揭示出捐贈造血幹細胞的深刻意義，在千萬分之一的機率裡，您的一份愛心，就可能成為某人重生的唯一契機，活動現場設有志工與醫療人員導引解說，讓首次參與的年輕學子安心無虞。前一百位成功建檔者除了可獲得結緣包，活動現場味全龍啦啦隊「小龍女」也熱情應援。

「企業攜手公益、實踐ESG與生命關懷！」此次活動獲得味全公司鼎力支持，作為企業實踐ESG責任的具體行動之一。味全公司特別提供保久乳作為贈品，為現場成功建檔的參與者補充能量，傳遞企業溫度與人文關懷。

慈濟骨髓幹細胞中心指出，目前全球每年仍有數萬名血液疾病患者苦等適合的捐贈者，若能提高建檔人數，便能大幅提升配對成功的機率。台灣已經累積超過45萬筆建檔資料，但仍需更多年輕健康的捐贈者加入行列，才能與時間賽跑，拯救更多生命。

「造血幹細胞捐贈：像捐血一樣簡單，卻能挽救生命！」許多人對於「捐骨髓」仍存有誤解與恐懼。其實目前大部分造血幹細胞捐贈都採「周邊血」方式，透過類似捐血小板的機器分離，不需開刀，不會傷骨髓。約五至六天即可恢復正常作息，風險極低，卻能為患者帶來新生機會。

慈濟骨髓幹細胞中心多年來致力於推廣正確認知，並與各界合作擴展建檔來源。本次與味全龍合作，也希望透過運動場域與年輕族群的結合，喚起更多人對「生命接力」的重視。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，「擁抱重生的希望，從你我開始。」人生有許多重要的「第一次」，也有無數不期而遇的感動。在畢業的季節裡，除了留下青春的身影，更能選擇留下一份善的印記。「你的捐贈，他的重生」不只是口號，而是一份對生命最真誠的回應，只要帶著一顆願意助人的心，就能響應加入救人一命的造血幹細胞建檔行列。慈濟骨髓幹細胞中心呼籲讓善的力量在年輕的血液中流動，為社會注入源源不絕的希望。

圖說：味全龍球員鄭展昊（左起）、李致霖、吳秉恩，手持大愛捐髓卡，正式加入慈濟造血幹細胞骨髓資料庫。圖／慈濟提供
圖說：味全龍球員鄭展昊（左起）、李致霖、吳秉恩，手持大愛捐髓卡，正式加入慈濟造血幹細胞骨髓資料庫。圖／慈濟提供
味全龍球員陳禹勳（右）、張景淯（左）特地在現場帶動年輕世代一起加入熱血建檔、搶救生命的行列。圖／慈濟提供
味全龍球員陳禹勳（右）、張景淯（左）特地在現場帶動年輕世代一起加入熱血建檔、搶救生命的行列。圖／慈濟提供
臺北市政府警察局士林分局結合反詐宣導活動，帶領年輕警員也一起響應驗血建檔活動。圖／慈濟提供
臺北市政府警察局士林分局結合反詐宣導活動，帶領年輕警員也一起響應驗血建檔活動。圖／慈濟提供

慈濟 幹細胞

延伸閱讀

圖輯／中職味全龍勝統一獅終止4連敗 MVP林智勝跳「大展鴻圖」

圖輯／中職味全龍對戰統一獅 龍隊4：1領先

慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土 助震災民眾家園重建

中職／張仁瑋敲致勝安打 兄弟力退味全龍

相關新聞

中油「通運號」撞離岸堤破洞 運安會提14建議、引水人遭記警告

去年6月中油一艘2.8萬噸級的油輪「通運號」出港時擦撞到防波堤，船身破了個大洞，所幸未導致人員傷亡及漏油事件。運安會近日...

熱低明成颱！高溫上看36度 周四各地慎防雷陣雨

熱帶性低氣壓TD03今下午2時生成，預計明天增強為颱風，並持續朝日本方向前進，對台灣沒有影響，中央氣象署預報員張承傳表示...

中和連鎖火鍋店辣椒中驚見「半截蟑螂」 民眾直呼要吐了

新北去中和區一家知名平價火鍋品牌，遭用餐民眾在醬料區的生辣椒中發現「半截蟑螂」，民眾直呼要出去吐了。新北衛生局指出，已派...

遊覽車裝刷卡機115年上路 公路局補助最高2千

遊覽車強制裝設刷卡機等設備預計115年上路，公路局日前公告補助每車上限2000元，但要求裝置必須符合可讀取駕駛人身分資訊...

桃機行李系統服務全球斷線 機場公司啟動緊急應變

桃園機場今天中午發生行李系統異常，經機場公司調查為行李系統服務供應商公司的行李來源資訊發生全球性系統斷線，系統於下午1時...

減肥路上總卡關？醫師揭關鍵：忌天天運動、吃太少

許多人減重初期成效快速，體重下降明顯，卻在幾週後突然停滯，讓人懷疑「是不是只是脫水？」不過醫師提醒，即使使用體組成儀器測量，水分往往不減反增，顯示這並非暫時現象，而是人體代謝的自然反應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。