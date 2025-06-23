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健康你我他／陪病婆婆1個月 我瘦了5公斤

聯合報／ 文／七賢（中市潭子）
一個月後婆婆順利出院，我瘦了5公斤。圖／七賢提供
一個月後婆婆順利出院，我瘦了5公斤。圖／七賢提供

85歲的婆婆生病了，小感冒不以為意，拖了一個月變肺膿瘍，她有三高，醫師不建議開刀，在肋膜打了一個洞，接上一根管子，從胸腔引流出褐綠色腥臭的液體。

婆婆生了四個兒子，三個媳婦都在上班，只有我是家庭主婦，因此由我負責陪病看護，帶了簡易行囊，陪婆婆一起住進雙人病房。

婆婆身上吊點滴與引流管，起身上廁所很不方便，有時點滴架與引流管還沒弄好，她已經尿在褲子上，沖洗下身與換乾淨衣褲讓她疲累不堪，夜尿更直接尿在床上，又是一陣換床單、洗澡、換衣褲，一個小時搞完已經快天亮了。買了成人紙尿褲，固執的老人說不穿就不穿。

鄰床的奶奶是肺腺癌，標靶治療已經一年多，這次是氣胸住院，由兩個女兒排班輪流照顧。那天婆婆吃完早餐精神不錯，還跟隔床的奶奶聊天。

奶奶說，「孫子們都要我加油，所以我還不能放棄，只要醫師沒放棄，我就不能認輸。」接著話鋒一轉，「這些日子都是媳婦在照顧妳，脾氣好又細心，大姊好福氣。」婆婆則回說，「妳才好福氣，有兩個女兒陪在身邊，媳婦與女兒就是不一樣。」婆婆略帶遺憾地搖搖頭。

哪裡不一樣了，我不像隔床女兒會頂嘴，訓斥母親不吃東西，媳婦該有的溫良恭儉讓我全做齊，到底還缺哪一樣？一個月後婆婆順利出院，我瘦了5公斤，太棒了！

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