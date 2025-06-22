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中油「通運號」撞離岸堤破洞 運安會提14建議、引水人遭記警告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
去年6月8日賴比瑞亞籍「長輝輪」自高雄港進港時，因船上2名引水人未落實指導，造成出港的本國籍「通運輪」船身撞到離岸堤，船身破了個大洞。圖／運安會提供
去年6月8日賴比瑞亞籍「長輝輪」自高雄港進港時，因船上2名引水人未落實指導，造成出港的本國籍「通運輪」船身撞到離岸堤，船身破了個大洞。圖／運安會提供

去年6月中油一艘2.8萬噸級的油輪「通運號」出港時擦撞到防波堤，船身破了個大洞，所幸未導致人員傷亡及漏油事件。運安會近日公布調查報告，針對航港局高雄港引水人辦事處、港務公司等提出14項改善建議，包含檢討現行VTS規定與航道管理及違規處理措施等，航港局則對主領引水人記1支警告。

運安會報告說明，去年6月8日台籍油輪「通運」自高雄港第二港口出港，與此同時，賴比瑞亞籍散裝船「長輝」正自同一航道進港，雙方於第二港口雙向航道交會後，「通運」油輪右舷船身觸碰第二港口外側離岸堤，造成「通運」船殼及離岸堤受損。

調查內容指出，「長輝」在高雄港二港口進港航道上等待進港過程中，受風流影響逐漸往雙向航道漂航，未見「長輝」引水人明顯操作以維持船位穩定，致逐步占據雙向航道，也未採取避讓措施，進一步限縮航道內「通運」出港航行空間。

運安會表示，「長輝」引水人於此次事故中，未能落實主管機關訂定相關規範，包含未遵循高雄港船舶航行規定中「進港船非經許可不得進入或漂航於雙向航道內」規範，以及高雄港水域船舶交通服務作業指南中「不在航道內行駛之船舶應避讓在航道內船舶」規定。

對此，運安會針對台塑海運、航港局、高雄港引水人辦事處、港務公司提出14項改善建議。其中，針對航港局指出，應督導引水人對港口相關規定及VTS管理機制遵循，並提升雙引水人協同作業效能。

運安會說，航港局應與台灣港務股份有限公司檢討現行VTS相關規定與航道管理及違規處理措施，以有效執行航道管理，並發揮VTS的警示與建議功能；協助港務公司檢討高雄港第二港口船舶分道航行制現行作業模式，綜合考量離岸堤對進出港船舶操縱影響。

運安會表示，航港局應協助港務公司研擬引水人於高雄港港內水域離船的相關配套措施，包含船舶交通引導、航道淨空及相關應變機制。

對此，航港局表示，針對此事故，主領的引水人已被記1支警告。根據「引水法」規定，若引水人連續2年被記3次警告，可暫停其執業3個月至2年不等。

「引水法」上次修正為2002年1月，而近年屢次傳出引水人違規、引導不當等，據悉，航港局準備大修「引水法」，討論方向包含引水人組織規定、費率訂定、運安會的改善建議，像是排班、疲勞管理等，目前仍在與各界討論，預計今年提報到交通部。

高雄港 航港局 引水人 中油

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