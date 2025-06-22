熱低明成颱！高溫上看36度 周四各地慎防雷陣雨

熱帶性低氣壓TD03今下午2時生成，預計明天增強為颱風，並持續朝日本方向前進，對台灣沒有影響，中央氣象署預報員張承傳表示，周三前各地多雲到晴，周四起水氣變多，南部地區整天都有不定時降雨，午後各地都有雷陣雨，並持續到7月初；熱低TD03預計明增加為颱風，但周三就減弱。

張承傳說，熱帶性低氣壓TD03今下午2時在硫磺島東南東方形成，朝日本方向前進，明（23日）有增強為颱風的趨勢，但成形不到2天，預計周三（25日）就會在接近日本時減弱。

張承傳表示，熱帶性低氣壓增強為颱風後，其距離台灣有近2000公里，因此不會對造成影響，台灣水氣也不會因此增加；另外，周四（26日）起，南海及菲律賓東方海面逐漸為低壓帶，是否有其他熱帶擾動屆時再觀察。

針對未來1周天氣，張承傳指出，周三前各地多雲到晴、午後有雷陣雨為主的天氣型態，清晨至上午中南部需留意零星雨，明、後（23、24日）2天午後雷雨範圍與今天類似，主要在大台北、東北部及其他山區有局部短暫雨。

周三（25日）風向轉變，大台北、中南部及其他山區需留意午後雷陣雨；周四（26日）南方雲系北移，水氣增多，南部、東南部整天不定時有短暫雨，其他地區有午後雷雨，中部以北、宜花地區需特別留意，類似的天氣會持續影響到7月初。

溫度部分，張承傳表示，未來1周沒有太大變化、高溫炎熱，各地高溫都在32至35度，明、後天大台北、中南部、花蓮地區有36度高溫。