快訊

樂天女孩筠熹驚傳意外！臉部遭愛犬咬傷 「濺血傷勢」曝光

2周內決定變2天！川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

聽新聞
0:00 / 0:00

熱低明成颱！高溫上看36度 周四各地慎防雷陣雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三前各地多雲到晴、午後有雷陣雨為主的天氣型態；明、後天大台北、中南部、花蓮地區有36度高溫。聯合報系資料照
周三前各地多雲到晴、午後有雷陣雨為主的天氣型態；明、後天大台北、中南部、花蓮地區有36度高溫。聯合報系資料照

熱帶性低氣壓TD03今下午2時生成，預計明天增強為颱風，並持續朝日本方向前進，對台灣沒有影響，中央氣象署預報員張承傳表示，周三前各地多雲到晴，周四起水氣變多，南部地區整天都有不定時降雨，午後各地都有雷陣雨，並持續到7月初；熱低TD03預計明增加為颱風，但周三就減弱。

張承傳說，熱帶性低氣壓TD03今下午2時在硫磺島東南東方形成，朝日本方向前進，明（23日）有增強為颱風的趨勢，但成形不到2天，預計周三（25日）就會在接近日本時減弱。

張承傳表示，熱帶性低氣壓增強為颱風後，其距離台灣有近2000公里，因此不會對造成影響，台灣水氣也不會因此增加；另外，周四（26日）起，南海及菲律賓東方海面逐漸為低壓帶，是否有其他熱帶擾動屆時再觀察。

針對未來1周天氣，張承傳指出，周三前各地多雲到晴、午後有雷陣雨為主的天氣型態，清晨至上午中南部需留意零星雨，明、後（23、24日）2天午後雷雨範圍與今天類似，主要在大台北、東北部及其他山區有局部短暫雨。

周三（25日）風向轉變，大台北、中南部及其他山區需留意午後雷陣雨；周四（26日）南方雲系北移，水氣增多，南部、東南部整天不定時有短暫雨，其他地區有午後雷雨，中部以北、宜花地區需特別留意，類似的天氣會持續影響到7月初。

溫度部分，張承傳表示，未來1周沒有太大變化、高溫炎熱，各地高溫都在32至35度，明、後天大台北、中南部、花蓮地區有36度高溫。

高溫 颱風

延伸閱讀

周四起南海漸成低壓帶全台下雨 是否成颱氣象署：持續觀察

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

明後天繼續熱！高溫上看36度 午後雷陣雨「集中下在西半部」

西南風+水氣增 氣象署：今明降雨明顯明西半部整天斷斷續續雷陣雨

相關新聞

熱低明成颱！高溫上看36度 周四各地慎防雷陣雨

熱帶性低氣壓TD03今下午2時生成，預計明天增強為颱風，並持續朝日本方向前進，對台灣沒有影響，中央氣象署預報員張承傳表示...

中和連鎖火鍋店辣椒中驚見「半截蟑螂」 民眾直呼要吐了

新北去中和區一家知名平價火鍋品牌，遭用餐民眾在醬料區的生辣椒中發現「半截蟑螂」，民眾直呼要出去吐了。新北衛生局指出，已派...

遊覽車裝刷卡機115年上路 公路局補助最高2千

遊覽車強制裝設刷卡機等設備預計115年上路，公路局日前公告補助每車上限2000元，但要求裝置必須符合可讀取駕駛人身分資訊...

「身體比你想的還要老」 醫授「5大症狀」看慢病風險

現代人壓力大、作息紊亂，增加罹患慢性疾病的風險，許多人年紀輕輕，已經一堆毛病上身，加上肥胖、久坐、不運動，導致老化速度加...

桃機行李系統服務全球斷線 機場公司啟動緊急應變

桃園機場今天中午發生行李系統異常，經機場公司調查為行李系統服務供應商公司的行李來源資訊發生全球性系統斷線，系統於下午1時...

減肥路上總卡關？醫師揭關鍵：忌天天運動、吃太少

許多人減重初期成效快速，體重下降明顯，卻在幾週後突然停滯，讓人懷疑「是不是只是脫水？」不過醫師提醒，即使使用體組成儀器測量，水分往往不減反增，顯示這並非暫時現象，而是人體代謝的自然反應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。