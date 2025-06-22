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中和連鎖火鍋店辣椒中驚見「半截蟑螂」 民眾直呼要吐了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局今赴連鎖火鍋店稽查。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局今赴連鎖火鍋店稽查。記者劉懿萱／攝影

新北去中和區一家知名平價火鍋品牌，遭用餐民眾在醬料區的生辣椒中發現「半截蟑螂」，民眾直呼要出去吐了。新北衛生局指出，已派員稽查，沒發現病媒出沒，但有食材未離地貯放、垃圾桶未覆蓋等缺失，已命業者限期改正。

一名民眾昨日赴中和一間連鎖火鍋店用餐，並指吃到才發現醬料區的辣椒裡，有半截成熟的蟑螂屍體，認為稍早吃飯時「已經中獎了」，讓民眾直呼要出去吐了。

新北衛生局說，他們已派員前往稽查，查核期間尚未見病媒出沒，另針對店家衛生環境見有食材未離地貯放及垃圾桶未覆蓋等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

醬料區 衛生局 新北

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