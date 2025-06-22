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因海報燈爆紅 日插畫家unpis偕誠品展現文具新視覺

中央社／ 台北22日電

將鉛筆、剪刀等文具化身為電影主角與場景，誠品書店將推出「理想的文具」展，特別邀請在社群平台上因海報壁燈爆紅的日本插畫家unpis，打造多款趣味文具新視覺。

unpis畢業於日本武藏野美術大學基礎設計系，插畫作品散見於廣告、書籍、包裝等；近期知名作品包含他受日本印刷廠牌SAKAE MARK邀請，推出一系列海報壁燈，插畫結合燈光效果下，海報中的水杯會發光，海報中的人物也會被點亮。

誠品書店透過新聞稿表示，誠品書店年度大型文具策展「2025理想的文具」，特邀unpis擔綱這次「文具大影業」視覺總導演，以俏皮幽默的藝術風格量身打造多部文具新片，讓鉛筆、剪刀、釘書機等8大類文具通通化身電影主角與場景，詮釋愛情、科幻、動作強片，還有逾百款聯名限定周邊。

unpis挑戰創造多種文具可愛角色，如釘書機恐龍、美工刀劍士、便條紙精靈等，延伸創意商品還兼具實用功能，像是造型迴紋針、計時沙漏等，讓unpis興奮表示：「我的插畫竟然可以轉化成這麼有趣的商品」。

誠品「文具大影業」主展場將自7月10日起於誠品生活新店3樓實驗場展出至7月28日，7月10日起也將陸續快閃誠品書店松菸、園道、駁二等門市。

電影 誠品 日本

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