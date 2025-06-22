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遊覽車裝刷卡機115年上路 公路局補助最高2千
遊覽車強制裝設刷卡機等設備預計115年上路，公路局日前公告補助每車上限2000元，但要求裝置必須符合可讀取駕駛人身分資訊，並即時回傳至業者營運車輛監控管理系統。
交通部日前預告修正「汽車運輸業管理規則」第19條之4修正草案，預計最快明年強制要求遊覽車客運業車輛，應增加裝置具有駕駛識別功能設備，並應維持正常運作，及提供駕駛人資訊介接至公路主管機關指定資訊平台。
由於不少遊覽車屬於靠行，裝設相關設備須司機本人自行負擔相關費用，因此曾引發不少駕駛抗議。
交通部公路局近期公告補助遊覽車客運業車輛裝置駕駛識別設備作業要點，明定每車補助上限為新台幣2000元。
根據要點規定，裝設的設備必須可讀取駕駛人身分資訊，並即時回傳至業者營運車輛監控管理系統，進而結合車輛動態相關資訊，以執行資訊顯示、查詢、通知及儲存功能的車載設備。
公路局表示，根據規定，申請補助裝設的駕駛識別設備，應自裝置完成日起，維持設備功能正常運作至少5年；未經監理機關同意，不得擅自移用或轉讓設備。
公路局說，補助經費共2500萬元，預計可補助1萬2500輛遊覽車，補助受理申請期間自即日起至8月31日，或預算用罄為止。
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