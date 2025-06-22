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減肥路上總卡關？醫師揭關鍵：忌天天運動、吃太少

聯合新聞網／ 綜合報導
減重期間，若過度訓練反而會造成代謝壓力。示意圖／ingimage
減重期間，若過度訓練反而會造成代謝壓力。示意圖／ingimage

許多人減重初期成效快速，體重下降明顯，卻在幾週後突然停滯，讓人懷疑「是不是只是脫水？」不過醫師提醒，即使使用體組成儀器測量，水分往往不減反增，顯示這並非暫時現象，而是人體代謝的自然反應。

減重醫師蕭捷健日前在臉書粉專分享，醫學觀察指出，這類「平台期」常出現在身體適應新的飲食與運動模式後，並不代表減重方法錯誤，但若處理不當，反而可能影響長期體態與健康，因此他建議大家避開以下4點：

1.不要天天運動

身體需要時間修復，若過度訓練反而造成代謝壓力。建議每週安排2至3天運動日即可。

2.不要吃太少

過度節食可能讓身體誤以為處於「飢荒」，反而保留脂肪、分解肌肉，導致基礎代謝下降，減重更困難。蛋白質攝取尤其重要，應避免攝取過低。

3.不要長期低碳飲食

每週安排2至3天低碳日即可，過久不僅可能影響甲狀腺功能，還會減少肌肉量，使復胖風險上升。

4.低碳日不宜安排運動

當體內醣類儲存不足時進行運動，身體會優先燃燒肌肉作為能量，反而不利於增肌與體態雕塑。

蕭捷健解釋，低碳日的核心目的是清空身體中多餘儲糖，當高碳日到來時，醣類才能優先補充至肌肉細胞，有助增肌而非轉化為脂肪。這樣的碳循環飲食安排，有助於身體維持良好代謝節奏。因此，他也呼籲民眾，減重過程中應避免陷入極端方式，透過科學規劃飲食與休息，才能讓身體「減得下來，也維持得住」。

運動 減重 健康飲食 低碳

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