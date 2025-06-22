謝謝你留下來陪我／學生馬惠明憶林芳郁 打造EMS第一人

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸今天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

同時林靜芸也發表「謝謝你留下來陪我」新書，說明她的恩愛伴侶林芳郁罹患失智症。希望以兩人作為醫界老兵的身分，及親身的經歷，讓國人更瞭解失智症，並為照顧者帶去鼓勵與祝福。

台大雲林分院院長、林芳郁的學生馬惠明昨於臉書讚譽林芳郁是「緊急救護先驅 生命中的導師」。他說，師母林靜芸醫師和聯合報洪淑惠撰寫的「謝謝你留下來陪我」新書發表，同時也是林芳郁教授醫學教育衛生基金會的成立儀式。林芳郁教授的為人處世，溫暖堅定，高風亮節，與他接觸過的人，沒有一位不會為他所感動感召。他想要說的是那一段，他帶領我們打造現在緊急救護(EMS)和災難系統的故事。

馬惠明說，1997年8月，林芳郁教授台大急診部主任，不久後，連絡還在美國剛完成約翰霍普金斯大學博士學位的他，問他說，「你去美國學了EMS，那你對台灣的發展和台大醫院的角色有什麼想法？」因那個時候對台灣的緊急救護並不成熟。

於是在回國前就先用傳真，建議林芳郁教授可以利用台大醫院為基地與台北市消防局合作，發展以醫院為中心的雙軌制到院前醫院服務，針對特殊緊急案件，如心跳停止與重大創傷，讓消防局119同步派遣台大醫院救護隊與消防救護隊，一同前往現場進行救護。

馬惠明表示，他11月30號回國後第二天的12月1號，就去主任室見林芳郁教授，報告比較完整的想法，林聽了後也非常支持，立刻吩咐他和石富元準備一個計畫，然後帶著他前往拜見當時的衛生署長詹啟賢，說我們有個年輕人剛從美國學成回國，希望推動醫院雙軌救護制度，帶動緊急救護系統，並提升心跳停止的存活率。

馬惠明指出，這個計畫順利獲得詹啟賢署長400萬的支持後．林芳郁教授又帶著我們去拜會了台北市消防局當時緊急救護派遣中心的畢幼名主任，表明台大醫院希望跟消防隊員肩並肩作戰，來提升緊急救護，也獲得主任的同意，針對特殊的案件進行同步派遣。

這在當時消防與醫療間的互動氛圍，是很大的突破！馬惠明說，計畫的主軸，自然包括說服急診部的總醫師和護理師進行院外緊急救護出勤，另外也招募了5位主要是來自紅十字會系統的EMT和5位護理師，組成台大醫院的派遣中心和救護隊，其中的成員，現在擔任台北市議員的張志豪。

馬惠明說，很快的在1998年的1月2日，就宣布了雙軌制救護制度，並且在1月16號在詹署長親自蒞臨開幕後，正式上路。有幾年的時間，台大急診的總醫師，護理師和救護隊接到雙軌救護任務，就要狂奔上救護車，馳往現場救護。

第一代的雙軌救護總醫師，就包括現在健保署的石崇良署長，過去不可能救起來的到院前心肺停止，逐漸在這樣的新制度下，開始有了存活下來的人。因台大醫院雙軌制度展現的效益，台北市衛生局在葉金川局長的指示下，在1999年4月讓雙軌制擴展到所有台北的急救責任醫院同步實施。這個領先全國的制度一直到2003年，我們訓練出消防體系的高級救護技術員（EMTP）陸續投入到院前救護，醫院雙軌救護才逐漸功成身退。

馬惠明說，台灣緊急救護的發展，如果沒有當時的林芳郁教授帶著大家衝鋒陷陣，籌措資源，不可能有1/4世紀後的現在如此蓬勃發展的光景。更重要是他溫文儒雅的個性，讓醫療與消防之間的合作成為可能。還記得那時候衛生署的補助偶有青黃不接的時候，林芳郁教授不但屢次自己掏腰包資助，也向師母林靜芸醫師募款，更有好幾次我跟隨著他去扶輪社的場合，向他們宣導我們的理念，來籌措緊急救護維持的經費。前幾年在EMBA就讀的時候遇到了一位學長，雖然時隔多年，他竟然記得那個時候我們去募款的光景。

除了緊急救護，林芳郁教授也高瞻遠矚地規畫石富元醫師前往美國進修災難醫學。石醫師回國後，剛開始苦口婆心，曲高和寡，可是馬上就遇到九二一大地震，災難立刻變成顯學，富元著書立說，南北奔波，打造台灣災難醫學發展的黃金十年。

馬惠明說，2018年的1月我們熱鬧的慶祝雙軌救護的20周年，林芳郁教授那時候在亞東醫院擔任院長，也捎來他的祝福。 剛好也在哪一年的春節，我們一群急診醫師遇到詹署長，我們很高興地跟他說，謝謝您當年的第一桶金，我們非常努力的打造台灣的緊急救護，成為亞洲第一，世界領先。