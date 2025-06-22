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「身體比你想的還要老」 醫授「5大症狀」看慢病風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三十而立的年輕人逐漸出現健康紅燈，多數人容易忽略疲倦、容易煩躁、睡不好┬呃身體警訊，以為只是工作累、壓力大。本報資料照片
三十而立的年輕人逐漸出現健康紅燈，多數人容易忽略疲倦、容易煩躁、睡不好┬呃身體警訊，以為只是工作累、壓力大。本報資料照片

現代人壓力大、作息紊亂，增加罹患慢性疾病的風險，許多人年紀輕輕，已經一堆毛病上身，加上肥胖、久坐、不運動，導致老化速度加快。美兆健檢診所醫師王浩恩表示，不良生活習慣、高油高鹽飲食會讓「身體比你想的還要老」，30歲不到健康拉警報。

王浩恩說，30歲是重要的健康分水嶺，人體狀態登上全盛時期，但也有人向下衰退。尤其，「慢性病年輕化」已漸成為常態，從三高、脂肪肝到代謝症候群，三十而立的年輕人逐漸出現健康紅燈，卻忽略身體警訊，以為只是工作累、壓力大。

根據國健署資料，近年來，青壯年族群的代謝性疾病診斷率持續上升，顯示慢性病已不再是高齡族群的專屬風險。以代謝症候群為例，20至64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人當中就有1人罹病。而國人三高自知率為高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，約有4至7成民眾不知道自己的數值異常。

美兆健康管理機構從多年健檢數據中發現，30至40歲的受檢者，已有明顯比例出現血脂異常、肝功能偏高、血壓與血糖異常等代謝失衡跡象。王浩恩觀察到，許多來自科技業、金融業、創意產業的年輕工作者，已有代謝症候群前期或相關風險因子累積的現象，若不積極治療延緩，健康開始走下坡。

王浩恩強調，青壯年若有以下症狀，要小心是慢性病風險，採取積極的預防措施，是維護健康的關鍵。

1.總是覺得累，睡再多也疲倦：小心是血糖不穩、代謝失衡。

2.容易煩躁、焦慮、注意力變差：可能是自律神經失衡。

3.皮膚狀況變差、痘痘增加：荷爾蒙與血糖波動。

4.站起來會頭暈、時不時頭痛：血壓異常，若突然嚴重飆升，要小心腦中風。

5.體重沒變但肚子變大：內臟脂肪增加、脂肪肝風險上升。

王浩恩提醒，工作太累、睡不好、壓力大易導致慢性疲勞，也可能是慢性病正在悄悄接近的訊號。年輕的身體有很強的代償能力，在疾病被發現診斷以前，並不會有明顯的不適感；但當症狀出現時，往往已經罹病，耽誤治療的黃金時機。

衛福部已正式將「30歲以上成人預防保健」納入健康政策的推廣主軸，王浩恩強調，「30歲是健康轉捩點」，民眾應建立定期健檢習慣，及早發現潛在問題，不僅有效預防惡化與長期傷害，更能減少未來醫療支出。

風險 脂肪肝 慢性病

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