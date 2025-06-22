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又有熱帶性低氣壓生成！最快明升級颱風 路徑出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD3生成，向西北朝日本方向前進。擷取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD3生成，向西北朝日本方向前進。擷取自中央氣象署網站

目前位於日本南方海面的95W增強為熱帶性低氣壓，目前持續朝西北移動，預估最快24小時內形成颱風聖帕，持續朝日本前進，對台灣沒有影響。

根據氣象署資料，熱帶性低氣壓TD3今天下午14時的中心位置在北緯23.0度，東經146.0度，以每小時28公里速度，向西北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

中央氣象署預報員張承傳表示，位於日本南方海面的95W增強為熱帶性低氣壓，最快明天生成為颱風，後續路徑持續朝日本前進，由於距離台灣逾2000公里，因此對台灣沒有影響，明天水氣也不會因此增加。

颱風 日本

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