染髮會致膀胱癌？ 醫師曝「1類人」風險最高：要戴手套、定期健檢

染髮真的會致癌嗎？醫學專家劉博仁在臉書粉專分享，一位65歲退休女教師日前回診，因一年多前曾接受膀胱癌內視鏡手術，近日追蹤發現復發，神情憂慮地問醫師：「我是不是因為常染頭髮才得癌症？」這樣的擔憂，也反映許多民眾對染髮與健康風險的疑慮。

目前醫學研究對染髮與膀胱癌的關聯仍存在爭議，不過大多數大型研究顯示，一般人使用染髮劑與罹患膀胱癌之間並無明顯關係。2014年刊登於「流行病學年報（Annals of Epidemiology）」的統合分析，全球17項研究、逾60萬人資料指出，無論染髮頻率、使用年數長短、染劑顏色，與不染髮者相比，整體風險差距不大。

研究中也指出，若長期使用深色染劑者，風險略為上升（相對風險約為1.29），但未達統計顯著意義。然而，醫師提醒，若屬於長年接觸染劑與化學品的從業人員，例如美髮師、染髮調劑師等，其風險確實會提高。

膀胱癌的高風險族群包括吸菸者、曾接受放射線治療或導尿者，及長期暴露於化學藥劑者。對於美髮業者與長年染髮者，醫師特別提出4點提醒：

1.調配染劑時佩戴手套，減少皮膚接觸 2.確保工作場所通風良好，避免吸入化學氣體 3.染劑停留時間勿過長，避免與頭皮直接接觸 4.定期進行健康檢查，留意血尿、頻尿等泌尿系統症狀

醫師強調，染髮後若擔心化學物質累積，不妨透過日常飲食幫助代謝。花椰菜、芥藍、甘藍、小白菜等十字花科蔬菜，可在體內轉化為促進肝臟解毒酵素的成分，有助清除致癌物與環境毒素。研究也顯示，每週多次攝取，有助降低泌尿與肝臟相關癌症風險，搭配充足水分攝取（每日至少2000cc）與規律運動流汗，都有助於促進代謝、減少毒素累積。

總結來說，偶爾染髮對一般人來說風險極低，不需過度擔憂，但對長期接觸化學染劑的職業族群，仍應重視防護與健康監測。「你讓別人變美，也要好好保護自己」，醫師呼籲美髮從業者，在打造顧客美麗的同時，也別忽略自身健康的維護。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康