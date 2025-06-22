桃機行李系統服務全球斷線 機場公司啟動緊急應變

水果向來被視為健康飲食的一環，不少家長也會選擇以現打果汁替孩子補充營養，不過近期一篇研究指出，「與其喝果汁，不如吃下整顆水果」。研究發現，液態果糖在兒童大腦尚未發育完全時，可能造成清除神經廢物的細胞功能受損，影響日後情緒與認知表現。

2025-06-22 15:52