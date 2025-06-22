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桃機行李系統服務全球斷線 機場公司啟動緊急應變

中央社／ 桃園機場22日電
桃園國際機場22日中午發生行李系統異常，經查為行李系統服務供應商公司的行李來源資訊發生全球性系統斷線，系統下午已恢復正常運作，期間有3航班受影響延誤。中央社
桃園國際機場22日中午發生行李系統異常，經查為行李系統服務供應商公司的行李來源資訊發生全球性系統斷線，系統下午已恢復正常運作，期間有3航班受影響延誤。中央社

桃園機場今天中午發生行李系統異常，經機場公司調查為行李系統服務供應商公司的行李來源資訊發生全球性系統斷線，系統於下午1時15分恢復正常，期間有3航班受影響延誤。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，中午12時30分起發生行李系統異常，經查為行李系統服務供應商SITA 公司BSM（行李來源資訊Baggage SourceMessage）發生全球性系統斷線，導致第一及第二航廈行李分揀作業受影響。

機場公司指出，機場公司隨即成立應變中心實施應變機制，協調航空公司與報到櫃檯採取行李分流，以及調派人力於行李處理區實施人工分揀，以降低營運影響。經調查，受SITA公司BSM糸統異常影響的機場，包括新加坡樟宜、韓國仁川、澳洲雪梨、北京首都、泰國曼谷等機場。

機場公司指出，經過SITA公司搶修，BSM系統於下午1時15分恢復正常運作，機場行李處理回復自動分檢，經統計，系統異常期間共有3航班受影響延誤。

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