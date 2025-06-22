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水果別打成汁！ 新研究揭：果汁恐干擾兒童大腦發育

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，果汁經打碎後纖維被破壞，易造成血糖劇烈波動。示意圖／ingimage
研究指出，果汁經打碎後纖維被破壞，易造成血糖劇烈波動。示意圖／ingimage

水果向來被視為健康飲食的一環，不少家長也會選擇以現打果汁替孩子補充營養，不過近期一篇研究指出，「與其喝果汁，不如吃下整顆水果」。研究發現，液態果糖在兒童大腦尚未發育完全時，可能造成清除神經廢物的細胞功能受損，影響日後情緒與認知表現。

基因醫師張家銘日前在臉書粉專分享，「自然」期刊研究團隊提到，咀嚼水果時，纖維與消化過程會讓果糖緩慢釋放，身體得以調節血糖與能量波動；但若以果汁形式快速攝取，果糖會直接大量進入血液與大腦，干擾大腦中負責「清掃」與「重組突觸連結」的小膠質細胞，影響發育中兒童的神經系統穩定性。

小膠質細胞是大腦中清除廢物、修剪突觸的重要角色。研究指出，過量果糖會透過特定的果糖轉運蛋白進入這些細胞，導致能量代謝失衡，使其清掃功能「當機」，進而影響神經網絡的成熟與學習迴路的建立。

由於水果富含天然纖維，能夠延緩吸收、減少血糖波動，還有抗氧化、多酚、維生素等成分，因此醫師建議需要咀嚼，讓唾液、腸胃逐步消化，才不會一次食用過量；反之，果汁經過打碎處理，纖維已被破壞、糖分濃縮，易造成血糖劇烈波動，對兒童大腦發育造成潛在影響。

研究也呼籲，兒童成長階段應避免以果汁替代水果，家長與孕產婦更需留意果糖形式與攝取量。早餐選擇水果切片，避免提供現打果汁；口渴喝水，而非含糖飲料；孕期與哺乳期減少果汁攝取，改吃整顆水果，都是具體有效的改善方法。

水果

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