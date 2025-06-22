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Facebook推「密碼金鑰」功能 靠指紋、臉部辨識秒登入

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Facebook「密碼金鑰」功能啟用，幫助用戶更安全且輕鬆地登入。圖／meta提供
Facebook「密碼金鑰」功能啟用，幫助用戶更安全且輕鬆地登入。圖／meta提供

明明是自己在用的裝置卻總是被要求重新登入認證，或是Messenger經常收到需要輸入加密備份密碼的要求太惱人？現在Facebook提供了新的安全認證機制，幫助更安全、方便登入操作。

Meta於行動裝置上推出Facebook「密碼金鑰」（Passkey）功能，用戶可透過指紋、臉部辨識或PIN碼，在網站或App上更安全便利地登入帳號，無需再輸入傳統密碼。此功能已於iOS和Android裝置上推出，未來幾個月內也將延伸至Messenger，並支援登入與訊息加密備份。

「密碼金鑰」是由FIDO聯盟推動的數位憑證技術，能取代傳統密碼，有效防堵詐騙連結、釣魚網站及暴力破解攻擊。用戶的生物辨識或PIN碼資訊僅儲存在個人裝置中，Meta無法也不會存取或分享這些資料。

密碼金鑰不僅應用於Facebook登入，也可整合至Meta Pay，在付款時自動填寫資訊，提升安全性與使用體驗。用戶可前往Facebook「帳號管理中心」設定密碼金鑰，或於登入時收到設定通知。完成設定後，即可快速、安全地登入帳號，同時仍可選擇用傳統密碼等其它方式登入帳號。

網站 登入 密碼

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