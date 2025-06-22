林芳郁罹患失智症 中研院士陳培哲敬佩「挺直醫學脊梁」

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，心臟外科權威林芳郁退休後，罹患失智症，其妻林靜芸今天發表新書「謝謝你留下來陪我」。中研院士、台大醫學院教授陳培哲也現身會場。他表示，林芳郁院長貢獻台灣醫療，但對他來說，更重要的是林芳郁不畏權勢、富貴屈服，面對前總統李登輝對台大醫院的質疑挺身而出，為三聚氫胺事件請辭衛生署長，「堅持醫療專業的脊梁。」

前總統李登輝因心臟疾病問題，曾在台大醫院就醫，某次手術後卻因故指責台大。陳培哲說，病人對醫師治療結果不滿意，醫院理應改進，但政治人物、有權勢者，要求不合理、過於苛責時，多數醫師會選擇忍氣吞聲，當時只有時任台大醫院副院長的林芳郁，挺身出面反駁，表示醫院已盡力治療，李前總統對台大醫院的批評不公。

陳培哲說，李前總統因心臟疾病，長期在台大治療，也曾找日本醫師至台大一起治療，林芳郁院長挺身而出，李前總統也有雅量接受批評，後續治療雖轉至北榮，相關治療仍由林芳郁負責，「這是不錯的互動」，林芳郁有必要出面為台大辯護，李前總統也有雅量接受，且雙方和好如初，「可見堅持專業，有權力者若有肚量，還是可接受。」

林芳郁接任衛生署長後，國內爆發三聚氫胺毒奶粉事件，輿論及政治人物要求食物中「三聚氫胺零檢出」。陳培哲表示，檢驗由儀器執行，檢測方法有其極限，科學上只能把儀器測不到最低標準視為目標，因輿論強烈要求，連政府部門都撐不住，但林芳郁院長認為應堅持科學專業，儀器不可能測到零，為此不願退縮、辭職下台。

「他堅持科學專業，寧可辭官而去，也不願隨波逐流，展現富貴不能淫、擇善固執風骨。」陳培哲說，林芳郁堅持醫療專業，挺直了醫學的脊梁，一如他個子雖高，但從不彎腰駝背，而是挺直腰桿，不為權勢、富貴屈服，是醫界罕見典範，他至今仍持分敬佩。

陳培哲說，林芳郁教授與他恩師、已故中研院士陳定信有許多互動，林教授再決定是否擔任衛生署長時，曾請教陳定信院士意見；醫療訴訟不該「以刑逼醫」，也是林教授與陳定信院士共同推動。他說，林芳郁教授任台大醫院院長時，找他擔任該院醫學研究部主任，林院長相信醫療專業，尊重且信任同事，「交付任務後從不過問，他不來找你，就是認可你。」