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林芳郁思維 台大醫院院長吳明賢封為「文藝復興人」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢說，林芳郁擔任衛生署長、3家醫學中心院長時，建立好的治理模式，從社會、國家整體考量，真的是「今之古人」」、「文藝復興人」的代表。記者沈能元／攝影
台大醫院院長吳明賢說，林芳郁擔任衛生署長、3家醫學中心院長時，建立好的治理模式，從社會、國家整體考量，真的是「今之古人」」、「文藝復興人」的代表。記者沈能元／攝影

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸今天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

同時林靜芸也發表「謝謝你留下來陪我」新書，說明她的恩愛伴侶林芳郁五罹患失智症。希望以兩人作為醫界老兵的身分，及親身的經歷，讓國人更瞭解失智症，並為照顧者帶去鼓勵與祝福。

許多醫院院長在新書發表會前接受媒體聯訪均表示，對於林芳郁教授都是讚譽有加。台北榮總院長陳威明表示，他是外科醫師出身，一定要重視外科，尤其外科醫師非機器人可以取代，一定要用盡所有辦法留住人才，讓醫師感受到尊重、薪資合理，讓更多的醫師願意投入重症，照顧國人健康。

陳威明說，林芳郁教授是榮總的恩人，其在北榮擔任6年院長，幫榮總做了非常多的事情，他心存感恩，且林教授對他非常好，目前也與林芳郁及夫人林靜芸常常聯繫，時常表達關心。

台大醫院院長吳明賢說，林芳郁教授不僅是傑出的心臟外科醫師，也是一位好老師，在擔任衛生署長、3家醫學中心院長時，建立好的治理模式，從社會、國家整體考量，真的是「今之古人」」、「文藝復興人」的代表。

亞東醫院院長邱冠明指出，林芳郁教授是我們的典範，從擔任台大醫院心臟外科主任、急診部主任，以及台大院長、副院長，以及北榮、亞東醫院院長，與衛生署長，在每一個工作崗位上，專注把工作做好，尤其是急診救護、緊急醫療部分，林教授是居功厥偉，其在三家醫學中心留下的經驗、領導風格，都是虛樣持續與落實的對象，「我很有幸成為他的學生，很高興在他身上學了很多」。

台大醫院心臟血管外科主任虞希禹說，林芳郁教授是一位非常嚴謹的人，對自己十分嚴謹，但對別人十分的關懷，對病人更是非常好，從手術同意書、開刀的計畫與設計，都是一步、一步的非常仔細、清潔，甚至在開刀時，忙到不可開交之際，還會問學生問題，因此，在心情、體力、腦力上都學到非常多。

當林芳郁幫病人開刀，病人送到加護病房後，麻醉尚未甦醒前，他都會在病人的耳邊呼喊病人的名字說，「手術已經進行完畢，手術非常成功，你一定會好起來的」。虞希禹說，如果病人在迷迷糊糊中，聽到這句話，心情就好的一半，病情也康復了一半，希望林芳郁早日康復，重新領導大家。

亞東醫院院長邱冠明說，很有幸成為林芳郁的學生，很高興在林的身上學了很多。記者沈能元／攝影
亞東醫院院長邱冠明說，很有幸成為林芳郁的學生，很高興在林的身上學了很多。記者沈能元／攝影
台大醫院心臟血管外科主任虞希禹說，林芳郁幫病人開刀，病人送到加護病房後，麻醉尚未甦醒前，他都會在病人的耳邊呼喊病人的名字說，「手術已經進行完畢，手術非常成功，你一定會好起來的」。記者沈能元／攝影
台大醫院心臟血管外科主任虞希禹說，林芳郁幫病人開刀，病人送到加護病房後，麻醉尚未甦醒前，他都會在病人的耳邊呼喊病人的名字說，「手術已經進行完畢，手術非常成功，你一定會好起來的」。記者沈能元／攝影
台北榮總陳威明說，林芳郁教授是榮總的恩人，其在北榮擔任6年院長，幫榮總做了非常多的事情，他心存感恩，且林教授對他非常好，目前也與林芳郁及夫人林靜芸常常聯繫，時常表達關心。。記者沈能元／攝影
台北榮總陳威明說，林芳郁教授是榮總的恩人，其在北榮擔任6年院長，幫榮總做了非常多的事情，他心存感恩，且林教授對他非常好，目前也與林芳郁及夫人林靜芸常常聯繫，時常表達關心。。記者沈能元／攝影

醫師 林芳郁 台大醫院

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