吃馬鈴薯想睡又容易餓？「1型人」 血糖反應恐暗藏糖尿病風險

不少人吃完馬鈴薯後感到昏沉、注意力難集中，甚至不到兩小時就又餓了。醫師張家銘表示，最新研究發現，這樣的「餐後疲憊」，可能與身體對碳水化合物的反應類型有關。

基因醫師張家銘日前在臉書粉專分享，英國「Nature Medicine」2025年研究指出，有一類人對馬鈴薯的血糖反應特別激烈，專家稱之為「馬鈴薯型人」（Potato-spiker）。這類型的人，體內胰島素反應通常較遲鈍，難以快速將血糖拉回穩定，長期下來，可能隱含胰島素阻抗、糖尿病或脂肪肝的風險。

研究團隊觀察55位受試者的餐後血糖曲線，發現其中一群人在食用馬鈴薯後，血糖上升幅度最大且下降緩慢，也常出現「注意力難以集中」、「短時間內再度感到飢餓」、「體脂特別集中在腹部」、「空腹血糖與三酸甘油酯濃度偏高」等症狀。

醫學解釋指出，這類人的胰島素分泌與細胞敏感性可能已出現異常，導致血糖代謝效率降低，進而拉高罹患代謝症候群的風險。

馬鈴薯本身富含抗性澱粉，是不錯的碳水來源，但若代謝系統已經失調，即使採取「冷藏再吃」的做法，血糖仍可能飆高。專家建議，「馬鈴薯型人」與其完全避開，不如學會與馬鈴薯「和平共處」，因此提供以下策略：

1.將馬鈴薯煮熟後冷藏，形成抗性澱粉再食用。

2.搭配高蛋白與高纖食物一起吃（如豆腐＋青菜＋馬鈴薯）。

3.改用低GI的主食如糙米、藜麥或豆類。

4.每週進行2-3次阻力訓練，有助提升胰島素敏感度。

5.用連續血糖監測觀察自己的反應曲線，找出個人飲食地雷。

研究提醒，血糖反應高未必等於生病，而是身體正在給你訊號，若能及早觀察並調整飲食與生活習慣，就能有效延緩代謝惡化風險。