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北市天文館7月6日講座 邀中研院專家窺視恆星行星

中央社／ 台北22日電

北市立天文科學教育館發布，7月6日將舉辦線上直播講座，中研院天文及天文物理研究所副所長李景輝將介紹全球最靈敏的毫米波望遠鏡ALMA，以其觀測影像說明恆星與行星的誕生。

不用出門，即可窺視天文奧秘，北市天文館發布資訊指出，7月6日下午2時到3時，將舉辦線上專題講座「從宇宙塵埃到星球：ALMA帶我們看見恆星與行星的誕生」，提醒即日起到官網「活動報名」登錄報名。

北市天文館說明，阿塔卡瑪大型毫米、次毫米波陣列（ALMA）是世界上最靈敏的毫米波望遠鏡，架設在南美洲智利高原，能穿透厚重塵雲，觀測到光學望遠鏡無法看見的區域。

北市天文館說，李景輝將以多幅令人震撼的實際觀測影像，說明恆星如何在星際氣體中逐漸聚合、收縮、發光，以及行星又是如何在塵埃盤中聚集成形的。

此外，北市天文館說，李景輝也會介紹ALMA望遠鏡是如何偵測到水分子與有機分子的蹤跡，引領觀眾了解科學原理，經由科學的助益，思考生命起源與宇宙演化的關聯。

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