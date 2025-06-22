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高醫岡山醫院：嬰幼兒有流感、COVID-19病例增加

中央社／ 高雄22日電

近期呼吸道疾病高峰明顯，高雄醫學大學附設高醫岡山醫院小兒科主任陳怡真今天表示，托嬰中心及幼兒園有出現流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等呼吸道感染病例增加。

高醫岡山醫院自去年開院以來，已迎接近150名新生命平安誕生。為延續與在地家庭間的情感連結，今天舉辦「親子安心班」活動，更首次舉辦寶寶爬行賽，共有24名7到10個月大的寶寶們回娘家參賽。

寶寶爬行活動現場設置專屬爬行賽道，隨著主持人一聲令下，寶寶們開始向前爬行，現場笑聲不斷。此外，院方也安排嬰兒照護課程，有30名新手爸媽參加，提供新手爸媽實用且安心的知識與支持。

陳怡真表示，岡山區小朋友近一年常見的就醫問題，以咳嗽、氣喘、呼吸道感染、腸胃道不適、過敏性疾病及發展評估需求為主，尤其季節交替期間，呼吸道症狀高峰明顯。

陳怡真並指出，近日托嬰中心及幼兒園族群亦出現流感、COVID-19新冠與其他呼吸道感染病例上升趨勢，就診病例增加。

高醫岡山醫院副院長黃志仁表示，因應社區需求，醫院提供完整兒童門診與急診醫療服務，並導入兒童發展評估、疫苗接種諮詢、嬰幼兒營養指導等多面向照護，致力成為家長育兒路上的堅強後盾。

高醫岡山醫院今天新聞稿表示，醫院未來將持續推動親子友善及母嬰健康促進活動，深化醫院與家庭、社區的連結，陪伴新手爸媽一同度過孩子成長的重要關鍵時刻。

高醫 岡山

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