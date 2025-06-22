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鼓勵出遊不開車 觀光署接駁補助延長至年底

中央社／ 台北22日電

為鼓勵旅客出遊搭乘大眾運輸工具，觀光署日前宣布，旅客可透過旅宿預約，免費搭車到旅館、飯店的接駁補助，原本補助方案只到今年8月底，因迴響不錯，將延長至年底。

交通部觀光署日前公告修正「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」，並從即日起生效。

根據要點規定，為了促進小客車租賃業與旅宿業合作，提供在地接駁服務，提升自由行旅客旅遊便利性，小客車租賃業與旅宿業合作提供運輸場站及住宿地點免付費接駁服務，可向觀光署申請補助，每案每3個月最高新台幣15萬元，得補助12個月。

觀光署指出，原本補助方案僅到今年8月底，由於迴響不錯，加上台灣好行跟台灣觀巴的優惠也有延長，因此旅宿接駁服務補助延長至12月底。

觀光署表示，旅客入住有參加活動提供免付費接駁服務的旅宿，可依照旅宿業者提供的接駁資訊，預約使用該服務，並搭乘至鄰近運輸場站。

觀光署 交通部

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