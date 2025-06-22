TPASS再續推4年交通部砸逾300億 專家建議先做2件事

交通部3年斥資200億預算推TPASS通勤月票政策，去年全國公共運輸市占率僅成長0.9％，交通部再提報未來4年363.8億元續推TPASS。交通部公路局表示，台鐵票價調漲後，估每年TPASS票收差額達3.81億元，4年下來至少虧損15.24億，因此多編列逾160億元彌補虧損。

台鐵票價6月23日起調漲，平均漲幅26.8％，交通部強調使用TPASS通勤月票旅客完全不受影響，但TPASS採中央與地方共同補助機制，票價一旦上漲，中央實際補貼金額也跟著提高。

交通部表示，TPASS政策2023年上路，迄今有1453萬人次加值購買、逾20萬人登錄2.0常客優惠，2024年公共運輸運量較2022年成長27.4％，公共運輸能終結疫情衝擊，成長實屬不易，但對民眾外出習慣仍有鼓勵改善空間，已提報2026至2029年方案，將以公路局及所屬單位預算，編列363.8億元預算續推TPASS。

公路局補充，台鐵漲價後，依照台鐵票價平均調漲幅度約26.8%，預估每年補助該票收差額經費約每年3.81億元，4年下來至少虧損15.24億元，因此多編163.8億預算，後續將送行政院、立法院審查。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔指出，TPASS通勤月票目前主要使用範圍仍集中在大台北生活區，其他縣市使用頻率較不高；目前全台僅16％至18％民眾搭乘公共運輸、台北都會區約有32％使用TPASS，若能提高使用占比至60％，TPASS未來就不需要任何補貼。

至於如何吸引更多人使用TPASS搭乘大眾運輸？張學孔表示，TPASS除目前規畫的1.0、2.0方案外，還需要更多元化的套票，才能吸引其他自駕，尤其是非台北都會區的民眾來使用；另外，高速公路通行費也須檢討，目前還有20公里免費政策，想要移轉使用自小客車的人有困難、沒誘因，因此呼籲交通部應先從取消免費20公里政策開始做起。