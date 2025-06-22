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雨區擴大！8縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風
中央氣象署下午14時05分針對雙北等8縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22）日台北、台南地區及北部、宜蘭、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨：台北市、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、嘉義縣山區、台南市、宜蘭縣山區。影響時間：22日下午至22日晚上。
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