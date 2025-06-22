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老婆太會買行李裝不下 日旅達人分享經驗

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台灣民眾很喜歡去日本旅遊，可以免稅，加上現在日幣匯率又低，有時會買到行李裝不下。記者陳易辰／攝影
台灣民眾很喜歡去日本旅遊，可以免稅，加上現在日幣匯率又低，有時會買到行李裝不下。記者陳易辰／攝影

日本是不少台灣民眾旅遊首選，除了賞花、看景點、吃東西，逛街買東西也是一大樂趣。尤其現在日幣匯率仍低，免稅購物就更超值了，有時就會買爆，行李超重放不，很傷腦筋。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專分享老婆太會買行李裝不下之馱獸心得。

有民眾指出，有時如果買太多了，乾脆再買一個行李箱，也有民眾拿出備好的大袋子，裝滿戰利品再託運。林氏璧指出，他和家人這次去日本沖繩也帶著上次在日本3 coins plus買的透明袋，老婆小狸主要是裝衣服，如此就沒有怕摔壞的問題。但因為裝到了近20公斤非常重，有點怕會破掉，因此又多買了一個再套在外面。

林氏璧指出，那霸機場國際線有行李秤，需要微調行李重量時可以多多利用。但他不諱言表示，移動的確是個問題，他這次因為有機場接送，所以省了很多力氣。上次他記得多出來的透明袋只裝到15公斤，放在大行李上面推，坐電車或走在路上時就有點吃力，因為這袋子體積有點大，不是很好移動。

行李箱 林氏璧 日本

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