如果我失智了／衛福部長邱泰源：政策應讓失智者保有尊嚴

「老人是人生向下的過程，就像小孩是向上的發展一樣」，衛福部長邱泰源表示，有的人考試考得好，有的人考不好，都需要被理解、被愛，政策也該讓他們在老化中保有尊嚴，更重要的是社會是否準備好迎接它。

大家對失智的故事都不陌生，半夜走出去，晃去哪裡、何時回來都很難確定。社會應該要建立好完善機制，不論是長照還是醫療體系都應該給予支持、投入心力。

邱泰源說，在媒體報導訪談中，看到林芳郁教授談論他的生死觀，他很期待自己以自然方式走完人生。邱泰源說，我跟他一樣可以希望可以豁達面對人生的生死。20多年前，林芳郁到邱泰源負責的安寧病房參訪，原本救人無數的他，也認識是到在生命沒有辦法挽回的時候，還有另外一種照顧方式。