台鐵明漲價／TPASS成本也增加 學者憂恐成「財政黑洞」

凍漲30年的台鐵票價明天漲價，交通部強調，使用TPASS通勤月票旅客完全不受影響，但票價一旦上漲，中央實際補貼金額也跟著提高；學者指出，若沒做出更好的成本控管及營運改革，TPASS恐淪為「財政黑洞」，呼籲交通部須針對外部成本及財務收益做更精細的分析。

台鐵票價6月23日起調漲，平均漲幅26.8％，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，每公里約1.42元至3.39元，台北至花蓮自強號票價，將從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，台北至高雄自強號從843元漲到994元，台北至台中自強號從375元漲到500元；區間車部分，台北至基隆從41元漲至62元，台北至新竹從114元漲至163元。

交通部強調，使用TPASS通勤月票旅客完全不受影響，短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減降低漲幅，但TPASS採中央與地方共同補助機制，票價一旦上漲，中央實際補貼金額也跟著提高。

此外，考量0403地震重創花東鐵公路路廊，行政院指示、交通部宣布給予花東優惠措施，從原先規畫的3至5倍，提高至5至8倍，其預算也從預算也從8000萬暴增至1.46億元。

成大交通管理科學系教授鄭永祥坦言，若沒有成本控管與營運改革，補貼金額勢必持續上升，交通部將面臨更大的財政壓力，TPASS恐淪為「財政黑洞」；疫後需花時間讓民眾重新養成搭乘公共運輸的習慣，並嘗試吸引更多民眾不再使用個人運具。

鄭永祥表示，肯定TPASS通勤月票是對的政策，但TPASS永續問題也要思考，需要讓公共運輸的使用頻率更加密集，才不會淪為財政黑洞，若要解決此問題，就要將回家最後一哩路的接駁做得更好。

鄭永祥指出，目前大眾運輸缺司機、缺人力，導致服務尚未到位，TPASS政策後續要觀察，其政策要考量的不僅是財務收益，還要看外部成本，若還能吸引更多使用私有運具的民眾改搭乘公共運輸，就能同時減緩交通噪音及空氣汙染，這就是外部效益，因此呼籲交通部需做更細緻的分析。