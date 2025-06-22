如果我失智了／陳晉興：林靜芸公開老師病情真的不容易

電影「我想念我自己」，講述一位國外女性教授突發失智過程，林芳郁院長曾擔任衛生署長、三家醫學中心院長，在醫界舉足輕重，做事有效率、待人謙和，是眾所景仰對象，突然失智，親朋好友都很難適應。我們跟他太熟悉，印象中他是這麼英明，能力這麼強，現在大家心裡難免會有落差。

我的專長是治療肺癌，一位四十多歲病患，經全腦放射線照射，腦部因副作用，回到約六歲情境，查房時還會問我「醫生，我請你喝飲料、吃糖果好嗎？」他太太在旁邊「都快昏倒」，失智後，需要別人照顧，最辛苦的是照顧失智者伴侶或親人，失智時往往父母不在了，小孩有自己要做的事，最終只能依賴伴侶。

我們喜歡照顧小孩，因為孩子隨著我們的照顧，一天天變好，但不喜歡照顧老人，因為病情常一天天變壞。失智後的退化程度，經常超乎我們想像，內人與我日常生活中總是互相扶植、彼此依靠，她總說，「先走的人比較幸福」，甚至說如果我先走，她要跟我一起走。我覺得先失智的人也比較幸福，到時可能搞不清楚情況了，最讓我擔心的，是要把最辛苦的照顧責任讓另一半承擔。

大部分人罹患失智，都選擇低調、不欲人知，師母林靜芸很不容易，願意公開老師病情讓大家學習，還願意捐款在台大外科部成立基金會，讓醫師有更多進修機會。透過公開病情，讓外界看見，即使向老師這樣天資聰穎、地位崇高的人也會失智，喚醒社會對失智症的重視。如果我失智，是否選擇公開病情？這必須問我老婆啦。

（台大醫院外科部主任陳晉興口述、記者林琮恩整理）