謝謝你留下來陪我／健保署長石崇良：所有人應重視失智

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸今天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

同時林靜芸也發表「謝謝你留下來陪我」新書，說明她的恩愛伴侶林芳郁五罹患失智症。希望以兩人作為醫界老兵的身分，及親身的經歷，讓國人更瞭解失智症，並為照顧者帶去鼓勵與祝福。

對於擔任3家醫學中心院長的林芳郁傳出失智，衛福部健保署長石崇良說，2008年時，林芳郁擔任衛生署（現衛福部）署長時，帶領他進入公部門領域，當時擔任醫事處（現醫事司）處長，「還記得林芳郁是5月20日接任，我是6月10日上任」，一路走來，投入公部門服務已長達18年，林芳郁可說是他進入公部門的領路人。

林芳郁擔任台大醫院急診部主任時，並於台北市率先推動到院前急救措施，引進緊急救護技術員（EMT）制度，更於擔任台大醫院院長時，終結了醫院的紅包文化。石崇良說，林芳郁是一位具有前瞻性，敢做別人不敢做的事。如在過去的年代，救護車僅負責載病人到醫院，當時大家認為救護員不是醫師，運送病人的過程不能進行急救處置，但林芳郁引進EMT後，如今救護員可以在事故現場幫傷患包紮、固定，搶救患者生命。

石崇良說，如此具有前瞻性的偉大的人，也難逃失智症的命運，可見失智症是不會挑人的，每個人都有可能罹患失智症。

「如果有一天，我失智了，最擔心的還是家人。」石崇良說，如果真的失智了，「最希望是老婆照顧我，我也相信老婆是會照顧我的人，因此，會很捨不得老婆」。但照顧上最需要的是互相支援，比如說老婆、看護可以互相協助，因為把照顧責任都壓在一個人身上時，那個人會扛的很重。

石崇良說，許多名人失智後，仍期望保有強人、英明、智慧等形象，不願意大家知道自己失智，擔心會有負面的刻板印象，但師母林靜芸願意分享老師林芳郁失智，目的是希望社會所有人重視失智，目前台灣步入超高齡社會，國人平均年齡為80歲，估計80歲以上每5人就有1人罹患失智。

石崇良說，失智症最多為阿茲海默氏症，其次是血管型失智症，在血管型方面，可以透過改善飲食、促進運動、控制三高等生活型態加以避免，這是民眾自己可以做到的。