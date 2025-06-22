如果我失智了／北榮院長陳威明：這首歌為心情寫照

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸今天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

同時林靜芸也發表「謝謝你留下來陪我」新書，說明她的恩愛伴侶林芳郁五罹患失智症。希望以兩人作為醫界老兵的身分，及親身的經歷，讓國人更瞭解失智症，並為照顧者帶去鼓勵與祝福。

「談到失智，《若是有一天》這首歌最能表達我的心情。」陳威明說。這首由楊哲主唱的歌曲，是他非常喜愛的一首台語歌，歌詞一開頭便唱道：「若是有一天，我忘記我的名字」，讓他感受到這正是失智的最佳寫照。他常常唱這首歌，特別是歌詞中對夫妻深情的描繪，更讓他感觸良多。

因此，陳威明說，如果有一天他也失智了，最希望能照顧他的人當然是太太。他甚至唱給太太聽：「若是有一工，妳祙認得我的人，請妳毋通拒絕我的摟（台語）」，訴說著對伴侶的依賴。

「無論是我或太太，如果有一人失智，我們都希望彼此能成為對方最堅強的依靠與照顧者。」他語重心長地說。不過，他也坦承，自己當然不忍心因為失智拖累太太，「所以，我還是希望萬一真的發生，就請看護來協助照顧就好。」

陳威明感慨地表示，其實重度失智比癌症更難應對。很多癌症仍有機會治癒，但重度失智往往無法逆轉，照護難度也更高。失智者需要全天候的陪伴與照顧，稍有疏忽就可能發生意外。

他也指出，許多失智者的家屬仍須工作，這時看護的角色就變得極為重要。「看護的幫忙對家庭來說是不可或缺的，家人應該給予看護更多的尊重與理解。」他強調，社會也應該對失智者保持包容與同理，更應關懷照顧他們的家人，「因為重度失智者或許不知道自己失智了，但痛苦卻會深深落在家人的心上。」

為了預防失智，陳威明實踐所謂的「三動養生法」：多運動、多動腦、多與人互動。他平時喜歡爬山、遛狗，多做事和思考，也喜歡和朋友及病人互動。他分享，許多專家都認為「跳舞」是預防失智最有效的運動之一，因為跳舞不僅能活動身體、記憶舞步，還能與他人互動。雖然他自己不會跳舞，但也認同跳舞是一項結合節奏、記憶與人際互動的好方式。