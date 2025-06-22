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謝謝你留下來陪我／林之晨回憶開車大街小巷找爸爸

聯合報／ 記者廖靜清李青縈／台北即時報導
林之晨表示，每周三是固定的父子時間，回到家一定都會先抱他、親他。記者李青縈／攝影
林之晨表示，每周三是固定的父子時間，回到家一定都會先抱他、親他。記者李青縈／攝影

名醫夫妻林芳郁、林靜芸的兒子林之晨，在新書「謝謝你留下來陪我」真情流露，他分享，「父親是我見過最接近的完人，爸比，我也愛你，我非常想你」。在「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立現場，他也分享，已經幫爸爸配置有定位功能的手機，好幾次都是開車在大街小巷找亂跑父親。

「爸爸生病後，有一段時間會一直往外跑，甚至在台北街頭迷路，我們要開車找他，所以用定位裝置保護安全。」林之晨說，爸爸生病了，坦然接受這件事情，因為這是老天爺的安排，接受、面對，多排時間陪伴照顧。他透露，周三剛好是媽媽回診的時間，所以安排這一天回家吃飯、聊天。

林之晨表示，在媽媽的細心照顧下，爸爸目前狀況穩定改善，希望他能開開心心享受生命。他分享，爸爸非常愛吃、食欲很好，但有一陣子連筷子都拿不好，後來復健後已經可以夾他喜歡吃的雞肉以及番茄、南瓜等有顏色的青菜，營養狀況恢復不錯。

有一陣子，他的認知功能比較不好，會不認得我們，狀況時好時壞，就盡量多陪他講話。林之晨說，每周三的父子時間，回到家一定都會抱他、親他，「就像小時候他照顧我一樣，爸爸可能回到2、3歲的時候，他像孩子般需要我照顧，我們角色互換過來。」

林之晨說，自己的個性跟爸爸比較像，所以遇到了就是面對，老天自有安排。

爸爸 林芳郁

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