謝謝你留下來陪我／林靜芸常想這電影 盼先生變回王子

曾任三家醫學中心院長及衛生署長（現為衛福部），林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸今天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

林靜芸於新書發表會分享，當發現先生失智後，想了各式各樣的方法，希望讓先生恢復，剛開始只是很單純的寫「我的先生」，但每一次寫就會一直哭，因而找了卅年的記者好友、聯合報健康事業部策略長洪淑惠幫忙一起寫，想把書作成紀錄，希望可以留給家人參考，但如果只寫後半段，就變成「以後我的孫子看到這本書，對阿公的印象，就變成一個失智阿公」，所以覺得寫先生就應該寫他的一生。

林靜芸說，林芳郁是一個非常深思熟慮的人，並曾說「我討厭夫人干政，也不喜歡台大的派系」，所以，先生在家不會和她討論公事，因此，寫書的過程也重新了解先生，但對於「失智」兩個字要出現在書封，剛開始的時候是絕對「不要」的。

但林靜芸想，先生常說，「我們要允許錯誤，一個不允許錯誤的組織，是不會進步的」，而發現錯誤後，就不要再讓錯誤發生，且先生失智後，她看了非常多的書，可是沒有一本書是快樂的，只有一本由日本作家寫的「謝謝你從阿茲海默症回來」，因此，她也想給失智症的照顧者有「光與希望」，如果先生得知新書書名應該會說「那有什麼關係」。

「生病，沒有對不起誰。」林靜芸說，因此，她對自己說，如果出書這件事有利大眾，就應該重新思考，這是一個睿智的決定，因此「失智」兩個字出現在書封是二周前才決定的，希望大家可以理解，當時下這個決定「我那時候的心是多麼的痛」。

這本書的書名《謝謝你留下來陪我》是林靜芸每天早上起來的感想。林靜芸說，因為如果先生不在了，她要如何度過，所以每天上午都想和先生說這句話。

「從Wi-Fi不通的情況，到Wi-Fi又通了，是最具挑戰的過程。」林靜芸談起照顧先生，笑說像是被丈夫「拐去演了一部侏羅紀公園」，混想起來是滿玩的。但還記得有一次參加完宴會，丈夫堅持不回家，兩人深夜走在街頭，先生不顧紅燈穿越馬路，她就衝到前方指揮交通，只為讓先生安全過馬路。

林靜芸說，作為照顧者應該多想像，她和先生正在演「美女與野獸」，把自己當作公主，丈夫是變成野獸的王子，等待時機到了，野獸就會變成王子，可以一起旅行、吃飯、笑著記錄生活點滴，與其準備保險和藥物，不如相信家族的韌性與愛，才能走過這條路，「生病，沒有對不起誰，願我們一起逆轉這個疾病。」

林靜芸說，她與先生林芳郁都是外科出身，兩人十分感謝母校（台大）的栽培，且林芳郁不論擔任哪家醫院的院長，一直很關心年輕人，常常請年輕醫師到家裡吃飯，並問「你現在碰到什麼困擾？」如果年輕醫師有抱怨，先生都會認真地聽，並希望年輕醫師到各個地方看看。

林靜芸說，她印象最深刻的是，林芳郁在與年輕醫師分享他前往法國進修時，感覺法國的醫院對住院醫師都很好，有專屬的餐廳可以用餐，也有專屬的服務生協助，且法國的女生穿著十方開放，胸前常是開岔的，往往蹲下來時，胸部就會跑出來，但會把胸部再塞回去，她每次都會問先生，「你是希望學生去法國進修，還是要學這個」。

隨後，林芳郁當台北榮總擔任院長時，希望送年輕醫師到外國進修，因此，有一個機會與潤泰集團總裁尹衍樑先生聚餐，並趁機把尹灌醉，希望尹可以捐款，而尹得知後直說，「如果是這件事（捐款），可以不用把我灌醉。」最後，尹衍樑捐了2.7億元給榮總，送年輕醫師到外國進修。

林靜芸說，林芳郁擔任台大醫院外科部主任時，看到急診需要幫房，他自己用私房錢捐了40萬元，協助急診購書，而林芳郁為生病前的心願是，退休後要幫台大醫院外科做一樣的事情，「我那時就告訴林芳郁，千萬不要用家裡的錢去捐，但他沒有說話」。

直到最近，林靜芸看到台大醫院院長院長吳明賢說，許多年輕外科醫師沒有經過完整訓練，就直接做整形外科醫師，所謂的「直美」醫師。林靜芸說，看到這點，她十分感慨，她在台大醫院訓練至住院醫師第3年，準備升總醫師階段，但當時懷孕了，就被台大踢了出來，但為何現在還有年輕醫師不願留下來，「我覺得是我們沒有給年輕人一個好的制度」。因此覺得應該來做這件事，這次新書版權都會捐給「林芳郁教授醫學教育問聲基金會」。

林靜芸說，不論是自己或兒女向林芳郁抱怨事情，先生的理念就是「就去做阿」，不要抱怨，自己去奉獻，而如美國霍普金斯大學、愛因斯坦醫學院都有人願意捐款，因此，健保可以照顧大家，但如果要維持醫療水準，需要企業的贊助，這次募款目標為2.7億元，感謝這次願意捐款的企業。

聯合報健康事業部策略長洪淑惠說，今天林靜芸醫師很努力在講笑話，她不希望今天變成一個悲傷的場合，作為一位醫藥記者，不曉得大家是否知道台大醫學院101講堂的概念是什麼？101講堂是台大醫院的聖地，以前在當記者的時候，她只能偷偷在講堂的後面，偷偷地聽講堂內在開什麼會議。

今天這是她人生中第二次坐在這邊，第一次是林芳郁院長，請她來談「醫藥記者是什麼東西？」要來演講之前，林芳郁語帶不屑地偷偷告訴她，其實醫院裡頭很多人都不想邀請妳來，因為妳寫太多台大醫院的新聞。洪淑惠說，這輩子寫了好多大的新聞都跟台大醫院有關，可想而知是一個多討厭的麻煩製造者。

但是林芳郁一直以來都是用很有遠見的方式與各界連結，林芳郁雖然是一位外科醫師，但一直有著內科醫師的思維，就像是人們遇到病毒，就得先要了解，才有辦法研發疫苗。

洪淑惠說，《謝謝你留下來陪我》這本書原本是出版不了的，實際寫作的時間大約僅有半年，其他的時間都是在掙扎，林靜芸醫師花很多時間在刪減，這本書的內容，大概只有當初寫的三分之二左右，而刪除最多的就是對於林院長的歌功頌德、美化的文字，等到林靜芸醫師確定要出版這本書的時候，同時也決定希望成立基金會。

洪淑惠說，得知這本書要出版同時要成立基金會，且要把版稅捐給基金會，立刻向報社報告，立刻獲得報社的支持，在現在沒有人要買書的時代，可以獲得大家的支持，很謝謝大家，希望各界把這股力量幫助更多的人。

林靜芸用電影形容和林芳郁的相處，她說林芳郁本來就是調皮的人，現在「沒通知我就帶我去冒險，想起來蠻好玩的。」她說，林芳郁以前很認真聽她的話，跟他講說母親缺什麼，他隔天就立刻辦到。後來發現他不太對勁，是她跟他講的話，他沒注意到了。

林靜芸說，很多疾病，在這時代若不能好，也可以緩解，作為照顧者，應該要多多想像。她想像和林芳郁在演「美女與野獸」，有一天，時間到了，我的野獸就會變回王子。所以這當中，她要盡量把自己打扮漂亮，懷抱夢想，做快樂的事，出去吃飯、去旅遊，和王子一起好好過日子。