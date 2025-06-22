謝謝你留下來陪我／林靜芸曾懷疑林芳郁被外星人入侵！

「公開林芳郁的病情，並不是容易的決定，我掙扎了很久，甚至在出書前二周都不願意在書封放上失智這二個字。」整型外科醫師林靜芸說，這5年來，確實走的很辛苦，尤其是一開始不曉得到底是什麼病，我講的話他聽不懂，有什麼狀況也沒辦法了解，整天跟在他後面卻幫不上忙，行為跟之前不一樣。

林靜芸表示，曾氣到罵他是不是被外星人入侵，到底把我先生藏到哪裡去，趕快還我。失智症的認知行為問題，導致原本相愛的情人，互惹雙方生氣，整天在在屋子裡追來追去。甚至，原本很常一起到大安森林公園走路，有一次他自己走了13圈還不肯回來。

林靜芸回想，這不是失智症常見的「遊走」行為，而是他很努力用另一種的方法想回到正常的星球，應該是想回來找我。「要不要公開病情，我想了很久，就醫一開始給的診斷是焦慮，第二次是廣場恐慌症，後來確認是失智，很揪心。」

林靜芸說，看到他身上的褥瘡，心裡十分難過，褥瘡代表死亡率很高。「林芳郁是我身上的一塊肉」，想了很久，決定坦白是為了跟其他照顧者分享，而媒體報導後，最大受益者是我自己，這幾天很多人給予溫暖，病情公開後很多問題都有解，包括之前一直不知道去哪裡治療牙齒，有牙科醫師說可以找他做牙齒......

很多有名的人、醫師家屬都面臨失智，林靜芸認為，以前林芳郁做了什麼事，都會討論公開事實並沒有什麼可怕，現在可以感受到這種坦然心情。反而是女兒林之昀一開始無法接受父親失智，埋怨是我沒照顧好，後來釋懷了，也會安排每周固定一天回家吃飯、陪伴。