如果我失智了／鄧世雄：如果中獎了 希望有尊嚴被對待

投入失智症領域，已經超過30年了，看過許多病患，知道他們因為認知功能退化，會出現許多旁人無法理解的精神行為。老實說，我從來沒有想過「我會不會失智」，因為我喜歡活在當下，對生病的事情也從沒太憂心，只要做好今天的事，不要預支明天的煩惱；不只失智，其他疾病我也沒放在心上。

但是，看到老同學林芳郁罹患失智症的消息，感嘆人生無常，也開始思考如果真的罹病該怎麼辦。理論上，我也是高危險群，77歲了，又有三高，機率應該會比平均盛行率6.72%還高，所以前幾年有積極控制慢病、調整生活作息，但不會矯枉過正，這也不吃、那也不做，保持心情愉快最重要。

失智不挑人，如果有一天我真的中獎了，那就接受，與疾病共存。但以我對這疾病的瞭解，以及照顧者的辛苦難處，我希望能被有尊嚴地對待。失智者隨地大小便、大吼大叫的行為很討人厭，這是因為腦功能受損造成，並不是故意的，如果我這樣做，希望照顧者少責罵、多點體諒和安慰。

我跟太太已經算是「獨居老人」了，如果我失智，前期輕度請讓我待在家裡，讓外籍看護分擔照顧工作，不能都交給太太。有機會的話，我還想當志工，獲得成就感及社交互動。到了中重度，白天去日照、失智據點接受非藥物治療，晚上回家跟家人相處，我還是渴望得到家人關愛。

如果到了照顧困難、有安全問題，請把我送到專業的失智養護中心，家人、朋友有空來探望我，雖然我可能已經認不得誰是誰，但可以感受到你們的陪伴。不要覺得失智者什麼都不知道，聊聊天、簡單肢體接觸，冷漠的表情也會揚起微笑。

如果我失智了，我希望得到尊嚴、尊重，不要把我當怪人、不要討厭我。我願意公開我的病情，做社會大眾的示範，跟家人在一起過有尊嚴、有愛的生活。這是我一生的志業，得病了並不丟臉，希望社會對這疾病多一些了解，好好善待病人，讓台灣成為一個失智友善社會。