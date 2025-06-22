中油：明（23）日起汽、柴油各調漲0.1元

台灣中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升25.5元。

台灣中油表示，本周受中東地緣政治局勢持續緊繃影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲2.2元及2.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.1元及1.9元。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計至5月底止，台灣中油共吸收約41.74億元。