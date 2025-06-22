肌少症健康風險高 營養師：高齡社會需警覺、照護刻不容緩

肌少症是指因年齡增長所出現的肌肉量減少，加上肌力減退或體能下降等現象，郭綜合醫院營養師袁如鳳表示，肌少症已被認定是一種與老化有關的肌肉疾病，且身體肌肉量不足常與骨質疏鬆同時存在，易造成跌倒與骨折的風險，甚至會增加死亡率。

袁如鳳表示，根據統計台灣65歲以上年長者肌少症盛行率男性達23.6%，女性18.6%，推估可能達46萬人，而肌少症發生原因主要分為原發性及次發性，前者找不到特定原因，僅因年齡老化造成的肌肉流失，後者則是因長期臥床、失能、營養不良等造成行動力下降。

她提到，肌少症的臨床症狀包含肌肉量減少，像是肌肉鬆散、手臂或大腿變細，肌力下降、行走速度非常緩慢，恐增加跌倒、失能風險外，也會導致胰島素阻抗及血糖異常，另外，肥胖型肌少症則因肌肉質量流失，伴隨脂肪增加，易引發心血管相關疾病、代謝症候群等情況。

袁如鳳也說明，肌少症的治療目前以飲食與運動較為有效，建議民眾以均衡飲食為原則，並從飲食中攝取天然抗氧化物質，像是維生素A、C、E，茄紅素，花青素等，而維生素D對肌少症與骨質疏鬆也有益，可維持充足的日照，幫助皮膚合成維生素D；另外，按照個人體力保持規律運動訓練，像是每周2至3次、每次20至30分鐘漸進性阻抗運動等。

袁如鳳強調，民眾若在基層醫療或社區篩檢，出現握力或5次起立坐下未達標準，恐有肌少症情況，而肌少症是目前全世界被重視的疾病，在人口快速老化的社會，除了適時評估篩檢出潛在的肌少症病患，提供適切的照護，預防肌少症也是刻不容緩的議題。