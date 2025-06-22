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影／「謝謝你留下來陪我」談失智照護 林靜芸：盼帶給社會勇氣

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸（右）今天舉辦新書發表會，健保署長石崇良（左）出席並給予擁抱。記者葉信菉／攝影
資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸（右）今天舉辦新書發表會，健保署長石崇良（左）出席並給予擁抱。記者葉信菉／攝影

資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸，今天在兒子林之晨與三位醫學中心院長陪同下，舉辦新書「謝謝你留下來陪我」發表會，並正式宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼推動外科醫學人才培育，同時也為全台的失智照顧家庭帶來勇氣與支持。

林靜芸在會中表示，書中記錄了她與丈夫面對疾病的真實歷程，從錯誤診斷、求醫碰壁，到逐步認清失智症的現實，這段過程讓她深刻體會照顧者的孤獨與壓力。盡管兩人都是醫界翹楚，卻仍歷經與一般人無異的曲折求醫之路，從「廣場恐慌症」、「焦慮症」、「巴金森氏症」一路誤診，直到退休後才確診為失智症。「林芳郁剛發病時，用醫學說法是有明顯精神症狀，用白話說，就是瘋掉了。」林靜芸毫不避諱地坦承，照顧過程最困難的，往往是精神症狀帶來的衝擊。

新書「謝謝你留下來陪我」，不僅是一本回憶錄，更是一封寫給所有照顧者的情書。林靜芸以親身經驗提醒社會，失智症不僅是患者個人的病，更是整個家庭的挑戰。與新書同步揭幕的「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，延續林芳郁生前提攜後進、推動醫學教育的心願。林靜芸提到，丈夫在擔任榮總院長期間，曾多次奔走募款資源，幫助年輕醫師出國進修，培育無數優秀醫療人才。如今她希望透過基金會，在台大外科持續推動外科醫師的進修與教育，為台灣醫界傳承貢獻一份心力。

林靜芸盼望這本書與基金會的成立，能引發社會更深的同理與關懷，讓醫學、失智與照顧者的議題不再被忽視，也讓更多家庭能從他們的故事中獲得理解與支持。

資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸（圖）今天舉辦新書發表會，並正式宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼推動外科醫學人才培育，同時也為全台的失智照顧家庭帶來勇氣與支持。記者葉信菉／攝影
資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸（圖）今天舉辦新書發表會，並正式宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼推動外科醫學人才培育，同時也為全台的失智照顧家庭帶來勇氣與支持。記者葉信菉／攝影

醫學中心 林芳郁 失智症

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