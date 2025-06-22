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失智症百萬新藥 健保署：年底完成評估研議納保

中央社／ 台北22日電

失智症藥物治療時代來臨，台灣核准2款阿茲海默症新藥適用早期患者。百萬高價藥物是否納健保給付，健保署已收到1家藥廠申請，預計年底完成醫療科技評估，啟動會議研商。

台灣失智症個案約35萬人，6至7成為阿茲海默症，為失智症最常見病因，多數科學家相信，其主要病因是腦內堆積過多有害蛋白質「類澱粉」。阿茲海默症新藥通過審查，為20年來首款阿茲海默新藥，適用對象為早期患者，醫界粗估符合用藥資格者約不到10萬人。

全台首劑阿茲海默症新藥預計將於23日施打，根據研究文獻與臨床使用狀況分析，早期患者用藥1至1.5年，可清除致病類澱粉蛋白，目前這款藥物尚未納入健保，年藥費約新台幣100多萬元。

衛生福利部中央健康保險署署長石崇良今天接受媒體聯訪時表示，其中1款已向健保署提出給付申請。

石崇良說，一般來說，醫療科技評估約需45天，但實際時間仍取決於藥廠所提供資料的完整性，評估內容包括臨床試驗結果、真實世界療效數據、成本效益分析，以及藥廠提出的價格對健保財務的影響；完成醫療科技評估後，還須經過專家會議討論，最終進入共擬會議程序。

石崇良表示，整體而言，整個醫療科技評估、審查與研議納保等程序，大約需要半年時間，若進展順利，阿茲海默症新藥今年年底有機會進入討論階段；據了解，另1款藥物也有意願申請，由於現在仍進行醫療科技評估階段，目前無法確定納保時程。

阿茲海默症 失智症 健保署

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