謝謝你留下來陪我／參與失智過程 邱冠明：謝謝讓我陪

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、整形外科醫師林靜芸，由名醫變身照顧者，今舉行「謝謝你留下來陪我」新書發表會。台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明出席，陪同林靜芸一同宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

亞東醫院院長邱冠明說，各界近期討論林芳郁院長的事情，都是在他身邊不斷重複發生的故事，林芳郁院長的故事是他「從小聽到大」的，他從醫學生加入到台大外科擔任住院醫師時，他選擇的是心臟外科，那時候他正是R3時期，而林芳郁正是他當時的外科主任。

「我從小時候看著他，他就是一位堅持的人」邱冠明說，林芳郁醫師不管是在辦公室拍桌或是發脾氣，通常為了都是同一件事「公平性」，台大醫院是一個極具競爭的地方，林芳郁總是思考著年輕人要什麼，積極替年輕人爭取，他看到的林芳郁總是給他一種「我要給年輕人更多、更多」的東西，因此，今天成立基金會，也會是他最期待最想做的事情。

邱冠明說，當時他遇過的台大醫院院長是高天成、林芳郁，外科從高峰走向低谷的過程中，林芳郁永遠都不忘初心，這對於正在低谷的外科醫師或學子來說，是充滿溫情的。

邱冠明說，林芳郁院長於亞東醫院退休時，這段路上，他不斷與師母林靜芸商量，他認為林芳郁院長做了這麼多事情，應該要獲得肯定，而三院的院長不只是「三明治」連三民主義都準備好了，認為師母應該要替林院長出書，留下些什麼。但是師母當時只說了一句，想要淡淡地與林芳郁獨處，這樣過了一年又一年，如今終於看到書籍出版，書中充滿了對於面對疾病的勇氣。

邱冠明說，他很幸運地參與林芳郁院長人生的上升段，也在林芳郁院長失智的時期，可以陪在師母身邊，今天出版的書籍叫做《謝謝你留下來陪我》，而他也很想告訴林芳郁院長「謝謝你讓我陪著你退休」，林芳郁院長在退休的過程中，一段慢慢向下沈淪的過程。

當師母決定要出版這本書的時候，邱冠明說，他感念師母在這段時間的努力，他可以感受到師母所經歷的辛苦，因為他也是失智照顧的家屬，也有類似的照顧經驗，他也知道失智本身會對整個家庭帶來影響，師母不管是在照顧的歷程中，或是照顧的情緒轉折，最後都願意用公開的方式分享，也彰顯林芳郁的從容與堅定。

另外，他也淡淡地看著林芳郁家人經歷照顧失智的過程，看到全家所有努力，而他從醫者的角度來說，希望失智未來治療能有所突破，希望可以緩解或是治療的希望。希望這本書可以帶來更多的回響，可以好好去理解被照顧者，希望可以共情照顧者，師母辛苦了。