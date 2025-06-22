童軍總會理事長高國倫 授旗世界羅浮童軍大會代表團

第16次世界羅浮童軍大會代表團授旗典禮，今天上午由中華民國童軍總會理事長高國倫主持。這次代表團由王曉鴻擔任代表團團長，團員140人，包括代表團總團部5人、國際服務隊22人以及113位參加人員，這是中華民國歷屆參與世界羅浮大會人數最多的一次，也是亞太地區參與人數國家最多的國家。

世界羅浮童軍大會代表團授旗典禮上午在教育部陽明山童軍露營場舉行，世界羅浮童軍大會是四年一度的國際童軍盛事，參加對象為18歲至25歲的羅浮童軍。今年由葡萄牙主辦第16屆世界羅浮童軍大會，7月25日至8月3日舉行。世界羅浮童軍大會活動從里斯本開始，隊員分赴各項戶外探索路線，7月30日在奧華（Ovar）集結至主營地，8月2日在波多（Porto）舉行閉幕典禮，預計有超過5000名來自世界各地的青年共同參與。

高國倫表示，這次世界羅浮大會以「Get Engaged」為主題，鼓勵青年主動參與社會事務，號召夥伴共創影響。世界羅浮大會是一場勇敢學習，攜手參與，拓展視野的旅程，期待羅浮夥伴在世界舞台展現自我，將經驗帶回台灣，啟發更多青年。高國輪感謝代表團幹部與國際服務隊的辛勞籌備與投入，期盼全體成員滿載而歸，為中華民國童軍運動再創高峰。

中華民國童軍總會指出，我國已經在2024年埃及世界童軍領袖會議，成功爭取2029年第17屆世界羅浮童軍大會在台灣舉辦，這次代表團的參與，不僅是交流與學習，更是未來籌備工作的重要實戰經驗的累積。