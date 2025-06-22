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謝謝你留下來陪我／林靜芸：長照也有陽光 不見得是悲歌

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，整型外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，她說，先生雖然失智，已經慢慢地回來了.....，希望我的人生是陽光快樂。記者葉信菉／攝影
在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，整型外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，她說，先生雖然失智，已經慢慢地回來了.....，希望我的人生是陽光快樂。記者葉信菉／攝影

「牌是上帝在發的，我們可以決定怎麼玩。」在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，台灣第一位本土女性外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，她上台說話是忍不住哽咽，但隨即說自己已經一年多沒有哭了，她說，「先生雖然失智，已經慢慢地回來了.....，希望我的人生是陽光快樂。

林靜芸表示，今天是「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」宣布成立、「謝謝你留下來陪我」一書發表的日子。林芳郁院長近一年漸漸穩定好轉，但考量他原就內向，今天無法出席記者會，但會在和大家一起看直播。

從名醫夫妻變成病人及照顧者，林靜芸公開自家照顧經驗，從初期自認一切該親力親為，到成為照顧團隊的經營者、管理者、策劃者、監督者，陪伴者和醫師。為此，她訂了照護SOP，大家分工合作，慢慢的，林院長的褥瘡好了，腎功能恢復，可以自己吃飯，自己走路，自己爬樓梯了。

林靜芸說，「透過他看我的眼神，調皮的動作，講出來的話，感受到先生回來了，我們可以一起出去玩了。

林靜芸醫師事先親口錄下想對大家說的話，拍攝成短片，訴說這段時間她和林院長一起走過的日子，從困頓無助到漸漸穩定，從混亂到好轉安心，有傷心不捨，但也有更多希望和勇氣，是最真誠的傾訴與最深情的告白。

林靜芸指出，想要告訴大家，即使家有失智者，仍然能好好過日子、依然有陽光。想要鼓勵跟她一樣的照顧者們，不要悶著頭犧牲自己，建議審視環境、資源、人力，對自己及被照顧者做最好的安排，有需要的話記得向外求助，努力過正常的生活。

林靜芸說，這幾天媒體報導，讓她有些迷惑，要講的不是我先生失智了，而是雖然失智，但已經慢慢地回來了。許多失智報導及書籍，總覺得暗黑及苦情，好像長照悲歌很辛苦。

林靜芸表示，牌是上帝在發的，我們可以決定怎麼玩，希望我的人生是陽光快樂，希望把這種苦難中的光及希望散播給別人。

在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，整型外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，她說，先生雖然失智，已經慢慢地回來了.....，希望我的人生是陽光快樂。記者葉信菉／攝影
在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，整型外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，她說，先生雖然失智，已經慢慢地回來了.....，希望我的人生是陽光快樂。記者葉信菉／攝影
在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，整型外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，她說，先生雖然失智，已經慢慢地回來了.....，希望我的人生是陽光快樂。記者葉信菉／攝影
在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，整型外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，她說，先生雖然失智，已經慢慢地回來了.....，希望我的人生是陽光快樂。記者葉信菉／攝影

醫師 林芳郁 失智

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