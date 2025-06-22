西海岸劣化地復育！林試所在四湖推「雙管齊下」復育模式

台灣西部沿海地區長年面臨地層下陷、土壤鹽化與極端氣候等多重挑戰，導致大片土地逐漸失去農林利用價值。為找出可持續的復育解方，農業部林業試驗所近年於轄下嘉義研究中心四湖試驗站積極推動「雙管齊下」的復育模式，結合天然更新與人工造林，打造兼具生態功能與土地利用潛力的新型造林模式。

研究團隊以雨季為關鍵契機，規劃在5至9月這段期間進行植栽作業。根據2021至2024年間的雨量監測結果，四湖地區年降雨量介於800至1,500毫米之間且集中於梅雨與颱風季。為提高苗木存活率，團隊特別利用這段時間進行集中栽植作業，並調整植栽策略。若在「無林木覆蓋」的試驗樣區選用11種具耐鹽耐淹能力的植物，包括白千層、穗花棋盤腳、苦藍盤、黃槿、苦楝、土沉香、欖李、紅海欖等；而在「具上木蔭蔽」的試驗樣區則額外選用銀葉樹、瓊崖海棠、臺灣海桐、草海桐、榔榆等共21種樹種，以強化林下植物的層次結構，促進群落穩定性與生物多樣性。

林試所表示，研究團隊於2024年5月至7月間完成1,577株苗木栽植，並於同年12月進行生長調查，結果顯示整體存活率為56.8%。其中海檬果表現最為突出，存活率達95%，草海桐、繖楊也分別達到81.3%與83.3%。然而，紅海欖與穗花棋盤腳的表現偏低，顯示即便是原生濱海植物，也需針對實際土壤條件進行再篩選。

復育的最大難題之一在於土壤的鹽鹼化，試驗區土壤飽和導電度（ECe）普遍偏高，平均值達40 dS/m，遠超過一般作物可耐受的標準。為改善環境條件，團隊採用密植造林策略（1公尺 × 1.5公尺）、施用蚓糞肥改良土壤結構，並鋪設稻草蓆以減少地表蒸發與鹽分回升。這些技術措施不僅有助於提升苗木存活率，也能增加土壤涵水能力與穩定微氣候。在無林木覆蓋的區塊，土壤會因為翻整作業將下層鹽分帶至表層，導致鹽害風險上升。

儘管如此，仍有部分樹種如土沉香與苦藍盤表現出極佳的環境適應能力，分別有91.7%與79.7%的存活率。這些樹種具備較強的耐鹽生理機制，如根系排鹽、離子平衡調節等，因此能在高鹽環境中生存並穩定生長。試驗團隊也進一步分析各樹種的地徑生長速率，發現白千層為速生樹種代表，其地徑日增長率達0.014 mm/mm/day，披針葉紐仔樹與苦藍盤約為0.009–0.010，而相對緩慢者如海茄冬與銀葉樹則小於0.005，提供未來營建碳匯林與防風林的重要參考。

林試所指出，除了苗木造林外，試驗站也持續追蹤天然植生的更新狀況。2023年2月在基地整理前，調查記錄僅有19種維管束植物；而2024年8月與12月的後續調查中，已分別記錄到77種與80種植物，顯示試驗地區在經過整地與林分調整後，自然更新的多樣性明顯提升。

值得注意的是，天然更新植群多出現在有林蔭遮蔽的樣區，說明林下環境的溫濕穩定性對於植物萌發具有關鍵影響。地被天然更新當中，像海檬果、白千層、欖李、春不老等物種屢次出現，不僅證明這些樹種已成功適應當地環境，亦展現出再生能力，具有進一步擴展的潛力。此外，包括巴西胡椒木與近年在台西沿海新發現的歸化種-假小喙菊，也在出現在試驗樣區內，未來需評估其對原生植群的競爭與生態風險。