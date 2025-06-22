周四起南海漸成低壓帶全台下雨 是否成颱氣象署：持續觀察
中央氣象署預報員張傳承上午指出，周三前各地多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，高溫炎熱。周四起南海逐漸為低壓帶，水氣順著風向北移到台灣上空，周四起到周六水氣增多、降雨增加，南台灣整天有不定時降雨，北部地區午後雷陣雨增加，且範圍更廣。
張承傳表示，至於南海低壓帶未來是否形成熱帶系統或颱風，還要持續觀察。
張承傳指出，目前台灣上空多雲到晴，中南部清晨至上午沿海有海陸風輻合造成局部降雨。周三前各地多雲到晴，清晨至上午中南部仍有零星短暫雨，今晚至周二為南風至西南風，午後大台北、東北部地區及其他山區有雷陣雨；周三偏南風至東南風，午後大台北、中南部地區及東半部山區有雷陣雨，範圍比較局部。
周四起南方雲系北移，張承傳指出，周四至周六水氣增多、降雨明顯，南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨，中部以北、宜花地區有午後雷陣雨，且範圍較廣。
溫度方面，張承傳指出，未來一周高溫炎熱，各地普遍高溫都在32至35度，今天大台北地區、彰化、雲林及南高屏有局部36度高溫。
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