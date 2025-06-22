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怕吵到孩子！年輕媽1舉動狂咳半年 竟確診第4期肺癌

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部公布去年十大死因，癌症蟬聯首位43年，癌王仍為「肺癌」。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
衛福部公布去年十大死因，癌症蟬聯首位43年，癌王仍為「肺癌」。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

衛福部公布去年十大死因，癌症蟬聯首位43年，癌王仍為「肺癌」。事實上，許多人以為不抽菸就沒事，但真相遠比想像中更殘酷，林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在YouTube頻道《出神入化廖醫師》分享，一名年輕媽媽因擔心開抽油煙機會吵到孩子，炒菜都直接不開，結果咳嗽半年，就醫後竟被診斷為第四期肺癌。

廖繼鼎指出，根據衛福部統計，超過一半的肺癌患者沒有抽菸習慣，女性患者中更有九成屬於「非吸菸族」。這些人之所以罹病，往往與日常生活中不易察覺的風險有關，包括廚房油煙、空氣污染（PM2.5）、通風不良以及家族病史，這些都像「無聲毒氣」，長期侵蝕肺部健康。

他提醒，肺癌初期症狀極不明顯，等到出現明顯咳嗽、胸悶、喘不過氣等警訊時，多已進入晚期。民眾若等到身體出現明顯不適才就醫，可能已錯失黃金治療期。

為此，廖繼鼎特別呼籲「高風險族群」應定期接受低劑量肺部電腦斷層檢查（LDCT）。包括：年齡超過50歲、有肺癌家族史、長期接觸油煙或空污、抽菸或吸二手菸者。研究指出，這類族群若能定期檢查，肺癌死亡率可降低達20%，「這不只是建議，而是真正可以救命的行動」。

另外，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，健保從6月1日起正式放寬「免疫檢查點抑制劑：PD-L1抑制劑」合併「抗血管新生標靶」的第一線給付，適用對象包括非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性以及不具有EGFR、ALK、ROS-1腫瘤基因異常等。陳育民推估，每年約1600人受惠，每人每年有望省下超過新台幣200萬元藥費。

腫瘤 肺癌 死亡率 抽菸 咳嗽

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