謝謝你留下來陪我／林芳郁當年迪斯耐題 險問倒吳明賢

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、整形外科醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明今天特別出席，陪同林靜芸一同宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

台大醫院院長吳明賢說，林芳郁是歷任台大院長中最不同凡響的存在，是台大醫院的當代傳奇，不只是一位好醫師，也是好老師、好長官，他在台大醫院做了很多第一，到現在的這些作為，也是許多的唯一。他引用瑞典導演的一句話「只有準備好的人，才能即興表演」，林芳郁不管在哪一個位置都能有所建樹。

他喜歡被人稱為「林醫師」，吳明賢說，他人生中第一次被林芳郁叫到院長室，是林芳郁剛剛接下院長的時候，那時候醫院許多人不滿，台大醫院在SARS期間，把當時的健康中心改為健檢中心，醫院內部的人都認為，醫院應該是要替人看病，不是只替人檢查。

當時林芳郁就問他，一個典型的「林氏問題」，你有去過迪斯耐樂園嗎？吳明賢對於這個問題感受到疑惑，當他還沒回答的時候，林芳郁就說，你該怎麼讓健檢中心的顧客，像是迪斯耐樂園一樣「去了還想回來？」

吳明賢笑說，當時林芳郁教授相當有遠見，他不諱言地說，健檢中心的成立對經營非常有幫助，也是現在台大醫院最賺錢的部門。那時候林芳郁就說，健康檢查是踏入健康促進的第一步，台大醫院應該要做。

吳明賢說，林芳郁做很多事都是很具有前瞻性，如同當年他推動EMT制度一樣，他還記得，當年林芳郁擔任台大醫院院長時，需定期向主治醫師們報告，某次印象對他最深刻的是，他的第一張報告的幻燈片是莊子，林芳郁就是一位很重視「道」的人，這就跟他做人一樣。

林芳郁作為一位老師，他對學生、後輩的影響，都不是直接的，我常用杜甫的詩句「隨風潛入夜，潤物細無聲」形容他，林芳郁的學生們都有這樣的感覺，林芳郁對於眾人的影響，都是慢慢且深遠。

吳明賢說，今天成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」這是極具意義的，這是他最重視的教育跟研究，這需要長期的投資也是投資未來。而《謝謝你留下來陪我》這本書，他是拿到書之後，馬上讀完，除了在書中看到希望與愛以外，看到更多林靜芸醫師的勇氣。

吳明賢說，大家都知道他很喜歡看武俠小說，如果要用武俠小說來形容林芳郁與林靜芸，就像是《大漠英雄傳》中的郭靜與黃蓉，從書中看到師母與老師的鶼鰈情深，兩人面對人生都充滿了勇氣，兩人在自己的醫學生涯上、教育上的貢獻非常多，這一本書也是很難得，是社會最需要的典範。