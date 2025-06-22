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謝謝你留下來陪我／失智藥納健保 石崇良：年底前討論

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，衛福部食藥署目前核准兩款失智症藥物，其中一款已向健保署提出健保給付申請，現在正準備進行醫療科技評估（HTA），預計年底前進入專家審議。記者沈能元／攝影
衛福部健保署長石崇良說，衛福部食藥署目前核准兩款失智症藥物，其中一款已向健保署提出健保給付申請，現在正準備進行醫療科技評估（HTA），預計年底前進入專家審議。記者沈能元／攝影

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸今天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

同時林靜芸也發表「謝謝你留下來陪我」新書，說明她的恩愛伴侶林芳郁五罹患失智症。希望以兩人作為醫界老兵的身分，及親身的經歷，讓國人更瞭解失智症，並為照顧者帶去鼓勵與祝福。

衛福部健保署長石崇良說，衛福部食藥署目前核准兩款失智症藥物，其中一款已向健保署提出健保給付申請，現在正準備進行醫療科技評估（HTA），預計量一款藥物應也有意願提出申請，將審視藥廠所提出的，預計審查時間為45天，預計年底前再進入專家審議。

石崇良說，HTA審查過程，將檢視藥廠提出的藥物臨床試驗，過去的真實事件資料，以及治療效果及成本評估效應，經研議後再進行專家審議，才會討論最後的決定。至於何時會納入健保給付？他說，目前不清楚，還需視藥廠提出申請的資料是否完備、專家會議討論等情形。

醫師 失智症 健保署

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