普悠瑪號大甲站「供電跳脫、機車故障」延誤11分鐘

台鐵一列普悠瑪今上午6時48分從彰化出發，原訂中午11時45分抵達花蓮，卻在大甲站發生機車故障，導致列車有所延誤；台鐵公司表示，列車因突發性供電跳脫導致機車故障，經緊急處理後已恢復正常，列車延誤11分鐘。

台鐵一列278次普悠瑪今上午6時48分從彰化出發，原訂中午11時45分抵達花蓮，但行駛到大甲站時發生機車故障，經技術員搶修後，以原編組續駛，卻也導致列車延誤。

台鐵說明，今天第278次普悠瑪號，上午約7時23分於大甲站外，因列車發生突發性供電跳脫，經司機員應急處理後即恢復正常，並於上午7時34分於大甲站開車駛離，列車延誤11分鐘。