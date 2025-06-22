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「謝謝你留下來陪我」 林靜芸：讓他活在快樂中 才是照顧的核心

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
心臟外科權威林芳郁退休後，運動成為他每天重要的行程。圖／林靜芸醫師提供
心臟外科權威林芳郁退休後，運動成為他每天重要的行程。圖／林靜芸醫師提供

整形外科名醫林靜芸撰寫「謝謝你留下來陪我」1書，今為新書發表，書中分享她成為照顧者的歷程，在陪伴林芳郁失智的5年過程中，她發現讓失智者活在「快樂」中，才是照顧的核心指標，並在照顧路上有了兩大信念，任何藥物都比不上行為治療、用一生去好好照顧林芳郁。

林靜芸一生投入在醫學，但面對最親密的伴侶失智，照顧路上仍舊需要練習，也在這之中跌跌撞撞。她於書中提及，在照顧過程中閱讀許多書籍，某次，她決定靜下心來思考這1條照顧路，她思考後做了兩個決定：

第一，要修改照顧策略。她說，幾乎看的每一本和失智有關的書，都提到同樣的結論：任何藥物，都比不上行為治療；第二，她問自己：「到底要不要好好照顧這個人？」坦白講，如果好好照顧，一位失智者有機會活十幾、廿年。但如果隨便照顧，那病人可能很快就會因各種原因過世。

林靜芸說，她自忖一生之所以能夠成為現在的自己，她先生絕對是她的伯樂。他是這個世界上「我唯一的寶貝」。沒有懸念，決定這一輩子要好好照顧他，並繼續自問，他如果意識仍清醒，會期待如何照顧他？他當初因為我總是很活潑很快樂才娶我。所以我確定「快樂」才是照顧他的核心指標。

至於要如何讓他活在快樂中，作為一位醫師，林靜芸認為，好的照顧得落實在「吃喝拉撒睡」這幾件基本生活要求。也就是吃喝得好、睡得著、拉得出來，加上每天運動。至於藥物，該吃的吃，能不吃的就不要吃。對於提高認知功能的學習活動或是上日照中心，願意去就去，不願意就算了，在生活中也能設計融入很多學習活動。

就這樣，她篤定地擬定照顧策略和執行計畫，第一項是「飲食」原形食物是最好的選擇、第二項是「睡眠」白天大量運動，晚上安然入睡、第三項是「排泄大事」幫他養成規律的習慣、第四項是「運動」，上午出門運動3小時，下午看電視。

林靜芸特別提到，有一位退役少校，每天陪林芳郁出門運動，該位少校除了陪同爬山健走，還利用公園裡的運動器材，設計體能訓練，兩人在運動過程很能聊天，你一言我1語說個不停，有時還會「鬥嘴」，旁人可能聽不太懂，但能這樣溝通已屬難能可貴，讓人欣喜。

她在書中坦誠地分享照顧經驗，這些經驗都是她試錯修正、驗證可行的，也考慮到人力和花費上是能長期維持的模式。讀者可以依實際狀況，彈性調整。例如，一位外籍看護搭配一位計時薪的長照居服員，預約計程車或搭捷運代步，就能安全地陪失智者出門健行散步3、4個小時。主要照顧者就能工作或稍獲喘息。經過這樣親身實踐，感謝老天爺讓林芳郁仍能好好地陪著她，也還認得她是誰。

整形外科名醫林靜芸撰寫「謝謝你留下來陪我」一書，表示帶著林芳郁一同出國旅行，是照護團隊的目標。圖／林靜芸醫師提供
整形外科名醫林靜芸撰寫「謝謝你留下來陪我」一書，表示帶著林芳郁一同出國旅行，是照護團隊的目標。圖／林靜芸醫師提供

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