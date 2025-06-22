熱！7縣市亮高溫橙燈及黃燈 恐36度以上

熱！要注意防曬、防中暑。中央氣象署上午針對全台7縣市發布高溫資訊(橙色)，恐36度以上。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(22)日白天彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市為黃色燈號，請注意。

橙色燈號(連續3日36度以上):彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣。黃色燈號（36度以上）：台北市、新北市。影響時間：22日白天

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。