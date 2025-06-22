台灣成捷克音樂節焦點 傳統古謠、動感電音嗨翻全場

捷克音樂節Czech Music Crossroads首度以「台灣」作為焦點國，邀請3組風格鮮明的台灣音樂團體赴捷演出。從傳統古謠、音樂跨界融合到現代電子音樂，皆獲得捷克觀眾熱烈迴響，眾人在現場拉手共舞、搖擺歡呼，氣氛歡騰。

捷克具指標性的音樂節Czech Music Crossroads首度以「台灣」作為焦點國（Focus Country），邀請「泰武古謠傳唱與DJ汝妮」、「琴人樂坊」與「WOOONTA問他跨界樂團」這3組台灣音樂團體演出。

在音樂節現場，捷克觀眾沉浸在台灣樂曲的悠揚旋律，或隨原住民歌曲拉手共舞，甚至在動感節奏中搖擺歡呼，氣氛熱鬧非凡，顯現台灣音樂多元性與獨特魅力。

「泰武古謠傳唱與DJ汝妮」首度以跨界形式於歐洲亮相，以排灣族古調美聲與阿美族電子音樂共創演出。

泰武古謠傳唱隊長許聖玫告訴中央社記者，將傳統古謠結合DJ能創造出不一樣的火花，很高興有機會和捷克人分享台灣的原住民族文化。DJ汝妮則分享：「這幾天演出很開心，台下觀眾反應非常熱烈，會跟我們一起跳舞，一起享受音樂。」

「琴人樂坊」融合東西方音樂元素，運用電吉他與中國笛重新詮釋亞洲音樂，帶來動感十足又富層次的聽覺體驗。琴人樂坊吉他手邱旭表示，台灣有許多音樂人致力於推廣本土文化，他們也希望盡一份心力，讓更多人理解台灣音樂文化的起源與演變。

「WOOONTA問他跨界樂團」由台灣與日本音樂家組成，結合西塔琴與二胡演出。WOOONTA二胡演奏家羅常秦表示，他們致力於創作原創音樂，透過音樂無國界的方式，來捷克推銷「MIT原創音樂」。

WOOONTA除了專場表演，還加場與巴爾幹樂團即興合作演出。來自塞爾維亞的音樂家Daniel表示，「我們和WOOONTA才剛認識，但一起演奏很輕鬆自然，聲音融合得很好。也許未來有機會到台灣巡迴表演，請拭目以待吧！」

對於台灣音樂團體的演出，捷克觀眾Martina Slonková說：「我非常喜歡（原住民族）的表演，融合了現代與傳統音樂元素。看到台灣文化令人開心，女孩們的演唱相當動聽，謝謝她們來捷克分享文化。」

捷克高中生Lenka表示，她覺得台灣的音樂很好聽，雖然她不確定那些樂器的名稱，但獨特的聲音令她印象深刻。在聽完表演後，她開始對台灣產生興趣，希望有一天能造訪台灣，親自感受當地的文化與音樂風貌。

Czech Music Crossroads於6月19日至21日在捷克第三大城奧斯特拉瓦（Ostrava）舉行。今年聚焦台灣與愛沙尼亞，現場還有捷克、愛沙尼亞、波蘭、斯洛伐克等國的樂團演出，論壇也邀集各國專業音樂人擔任講座，分享音樂產業知識與經驗。