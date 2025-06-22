懶人包／台鐵明起漲價改點！遺失物迴送費變貴 花東優惠也上路

凍漲30年的台鐵票價將於明（23日）漲價，平均漲幅26.8％，台北至花蓮自強號票價從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元。除了票價調漲外，遺失物迴送費、行李包裹、腳踏車運價，以及3款台鐵系列Taiwan PASS也同步漲價，電子票證可搭里程也從70公里縮減至50公里，「愛孩票」也將走入歷史；另外，配合票價調漲，台鐵將於6月26日有386次列車大改點。

●台鐵新票價6/23上路、電子票證里程縮短、「愛孩票」走入歷史

台鐵新票價6月23日實施，平均漲幅26.8％，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，每公里約1.42元至3.39元，使用TPASS旅客完全不受影響，短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減降低漲幅。

其中台北至花蓮自強號票價，從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，台北至高雄自強號從843元漲到994元，台北至台中自強號從375元漲到500元；區間車部分，台北至基隆從41元漲至62元，台北至新竹從114元漲至163元。

電子票證部分，可搭乘里程從6月23日起，從70公里縮減至50公里，以解決大量通勤旅客造成PP自強號車廂壅擠，導致購票民眾不易擠入車廂、找到座位的問題。

此外，台鐵針對6歲到12歲領有身障手冊的兒童，設有「愛心孩童票」，票價僅全票四分之一，但因利用「愛心孩童票」逃票問題多，加上已有兒童票優惠，為避免優惠重複，6月23日起「愛心孩童票」也將取消走入歷史，但6歲到12歲兒童仍有半價優惠。

●遺失物迴送費調漲最低50元起 3款台鐵系列Taiwan PASS同步漲價

根據統計，台鐵1年拾獲遺失物高達近9萬件，因應運價調整，6月23日起也將調漲遺失物費用，迴送費最低每件從35元調漲為50元，延誤保管費每日自25元漲至45元。

另外，行李包裹運價同步與車票調漲，行包運費平均調幅36％，其中，運送里程1至300公里、重量10公斤以下，運費從70元漲至100元，漲幅約43％，漲幅最高；21至30公斤運送1至300公里，則從200元漲至280元，漲幅40%。

二輪腳踏車若透過台鐵運送，里程30公里內，運費自55元漲至60元；二輪電動腳踏車則從60元漲至75元。

而觀光署推出的3款Taiwan PASS台鐵系列產品也將同步進行價格調整，漲幅介於5.6至31.5%，各版本一次最高就須多付600元。

●列車事故誤點10分鐘 未搭乘者退票免收手續費

台鐵公司6月23日起更新「旅客運送契約」，放寬旅客退票規定限制，乘客在尚未乘車前，若在特定條件下列車誤點逾10分鐘，退票不扣手續費；乘客若已乘車，列車延誤歸責台鐵情況下，45分鐘以上可辦理全額退費，列車延誤不可歸責台鐵情況下，120分鐘以上可免費乘車1次。

●花東會員優惠點數回饋5或8倍 票價最多打92折

台鐵23日漲價，引發平花東的反彈，台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加倍3或5倍，但花東居民不接受，行政院及交通部再宣布加碼，花東居民點數優惠方案變成，假日調整為5倍、平日則高達8倍，點數折抵後相當於原票價的95%、92%。

考量長者初期恐不會使用點數優惠，台鐵於花蓮、台東間各車站皆設有專屬窗口，申辦可一站式完成。

會員點數使用有2管道，台鐵說明，方式一為臨櫃購票折抵，旅客購票時出示身分證字號，即可使用點數折抵票價；方式二則是網路訂票折抵，民眾透過網路訂票付款前點選「使用點數折抵」，系統自動計算票價，輕鬆結帳。

●台鐵386列次 6月26日起改點

配合新票價上路，台鐵表示，6月26日起進行年度改點，共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，其中西線逢周六「七堵-彰化間」將增開2列次自強號，東線「樹林-台東間」增開2列次自強號。